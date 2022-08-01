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Добринцофф:

Нет он её не обнимает,в этот момент у него все мысли о сахаре,кстати он пристроился сзади неё,а это уже попахивает сексуальным

Цитата:Для начала ты говорил только о драках.Теперь в очередях за сахаром ты увидел попытки изнасилований?Как ты вообще мог додуматься до этого?