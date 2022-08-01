Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44815
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:22
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему с моей? Вот название статьи

Фейк и с твоей стороны по статье, и с ее стороны ради красивого заголовка.
Уже ведь по этому поводу озвучил свою позицию..
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:24
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот здесь то же всё в порядке сахара завались?
Просто все улыбаться и весело берут пакеты?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:26
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот здесь то же всё в порядке сахара завались?

Давай сперва по тем двум эпизодам.
Моими ответами удовлетворен и там все таки нет никаких драк?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:28
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Продавали просто что бы он был,тут уже не до навара.

Да все понимаю я.
Но как тогда на Зеленом рынке?
Они то себе в убыток торговать не будут?
Правильно.
А они тоннами закупали из под полы получается в тех же супермаркетах по 289..
Логично?
И где им было невыгодно?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:28
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Давай сперва по тем двум эпизодам. Моими ответами удовлетворен и там все таки нет никаких драк?

А ты хотел что бы именно драка была?
Вот этого то что на видео и на фото не достаточно,для того что бы увидеть, что в стане дефицит сахара?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:31
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Моими ответами удовлетворен

Ну конечно нет,я хочу придти в магазин и взять пакетик сахара,а не толкаться за него в толпе,а если твой ребёнок придёт в магазин и в этой давке его покалечат,ты тоже будешь говорит ведь конкретно драки не было,просто малыша в толпе не заметили и придавили немного-это как по твоему нормально?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:33
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот здесь то же всё в порядке сахара завались? Просто все улыбаться и весело берут пакеты?

Теперь тут.
Что мы тут видим..

залить изображение

Женщина в белом, в черных пятнах и девушка в кепке просто веселятся..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6193
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:35
#97
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:36
#98
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но как тогда на Зеленом рынке? Они то себе в убыток торговать не будут?

Рынок и складская закупались в основном в России,каждый имел по немногу,водитель который провёз через таможню,хозяин этого водителя,ну и дальше по цепочке,кстати они все работают только за наличку,так что навар был.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:36
#99
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень, мужчина, который там набирал, тоже улыбается, смотрим как деаушка в кепке подстроилась спереди него..
Пропустил бы он ее если б дрался?
Он даже как то ее старается приобнять что ли..



А девушка в желтом, так страстно липнущая к сахару?
Может она без улыбки и дерется?

[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 02:37]
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:38
#100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Женщина в белом, в черных пятнах и девушка в кепке просто веселятся.

Посмотри на женщину в зелёном,её несколько раз пихнули с обоих сторон,вот если бо она по улице шла её вот так пихнули,то это уже называется рукоприкладство,повод для обращения в полицию и снятия побоев.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:39
#101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
цепочке,кстати они все работают только за наличку,так что навар был.

Ну а я о чем с самого начала?
Потому то и продавали по 800!
Кстати в том же Астыкжане сахар рафинад спокойно лежал то ли в мае, то ли в апреле.
Скидывал фото и цену.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:41
#102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну конечно нет,я хочу придти в магазин и взять пакетик сахара,а не толкаться за него в толпе,а если твой ребёнок придёт в магазин и в этой давке его покалечат

Да я всегда был там со своей и с трехлетним ребенком!
И всегда брали сахар спокойно и свободно.
Никто никого не давил.
Ты вот уперся что были драки, но драк не было.
Ты просто иногда отделяй желтые заголовки от самой сути..
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:43
#103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он даже как то ее старается приобнять что ли..

Нет он её не обнимает,в этот момент у него все мысли о сахаре,кстати он пристроился сзади неё,а это уже попахивает сексуальным домогательством,то есть попытка изнасилования.
Ты и дальше будешь отрицать дефицит сахара в стране который наблюдался в период июнь-июль 2022г?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16476
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:44
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Посмотри на женщину в зелёном

Неприятная женщина.
А потому я говорю, что торгашей с зеленого и спекулянтов вычислить совершенно легко..
Я бы и без сахара ей подножку подставил, просто так, ради наслаждения..
Профайл
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, Гога, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS