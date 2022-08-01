Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка. Читать новость
Добринцофф: Продавали просто что бы он был,тут уже не до навара.
Да все понимаю я. Но как тогда на Зеленом рынке? Они то себе в убыток торговать не будут? Правильно. А они тоннами закупали из под полы получается в тех же супермаркетах по 289.. Логично? И где им было невыгодно?
Ну конечно нет,я хочу придти в магазин и взять пакетик сахара,а не толкаться за него в толпе,а если твой ребёнок придёт в магазин и в этой давке его покалечат,ты тоже будешь говорит ведь конкретно драки не было,просто малыша в толпе не заметили и придавили немного-это как по твоему нормально?
111: Но как тогда на Зеленом рынке? Они то себе в убыток торговать не будут?
Рынок и складская закупались в основном в России,каждый имел по немногу,водитель который провёз через таможню,хозяин этого водителя,ну и дальше по цепочке,кстати они все работают только за наличку,так что навар был.
111: Женщина в белом, в черных пятнах и девушка в кепке просто веселятся.
Посмотри на женщину в зелёном,её несколько раз пихнули с обоих сторон,вот если бо она по улице шла её вот так пихнули,то это уже называется рукоприкладство,повод для обращения в полицию и снятия побоев.
Добринцофф: Ну конечно нет,я хочу придти в магазин и взять пакетик сахара,а не толкаться за него в толпе,а если твой ребёнок придёт в магазин и в этой давке его покалечат
Да я всегда был там со своей и с трехлетним ребенком! И всегда брали сахар спокойно и свободно. Никто никого не давил. Ты вот уперся что были драки, но драк не было. Ты просто иногда отделяй желтые заголовки от самой сути..
111: Он даже как то ее старается приобнять что ли..
Нет он её не обнимает,в этот момент у него все мысли о сахаре,кстати он пристроился сзади неё,а это уже попахивает сексуальным домогательством,то есть попытка изнасилования. Ты и дальше будешь отрицать дефицит сахара в стране который наблюдался в период июнь-июль 2022г?
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