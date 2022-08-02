Отправлено: - 23:55

сайлау курманов:

Где-то уже честно признались, что корона, это шикарная афера, на самом деле очень хороший вариант гриппа. Кажется в России говорили

Цитата:Не знаю вариант, чего? Но пол фирмы уже переболели. И последний товарищ не в очень простом состоянии, потерял 8-мь килограмм. Тоже правда один из антиваксеров. Вся его семья перенесли более менее легко, его "зацепило". Остальные, как и я привиты по два минимум, а то и по три раз, как и я, и некоторые перенесли заболевание, но без особых осложнений. Я пока вообще не заражался. Так что не нужно говорить гоп, пока не сделаешь - скок. Тот товарищ тоже был убеждён, что всё лабуда.