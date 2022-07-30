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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 113 из 113«1...111112113
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.22 - 22:06
#1681
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Цитата:
alex_60:
что то смотрю тебя опять назвали,, - земляки из Германии. или я ошибаюсь?

Добро любит тишину. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.22 - 22:07
#1682
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Цитата:
Эл-починно:
Добро любит тишину


я так и понял.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.22 - 22:08
#1683
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молодец ты, слов нет
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.22 - 22:14
#1684
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Цитата:
alex_60:
молодец ты, слов нет

Спасибо, но давай тему сменим, а то мне ник опять менять придётся ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.07.22 - 22:18
#1685
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Цитата:
Эл-починно:
а то мне ник опять менять придётся


старый возьмешь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.07.22 - 12:02
#1686
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
733
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.08.22 - 01:14
#1687
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Не сохранил крест .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.08.22 - 16:24
#1688
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Что - то флуд совсем засох ? :-( :-x
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.08.22 - 21:45
#1689
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Цитата:
Гога:
Что - то флуд совсем засох ?


Ну так оживите его!
Или другие должны?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.22 - 22:46
#1690
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Этой ночью при массированном ракетном ударе по пунктам дислокации ВСУ и объектам военной инфраструктуры в Николаеве погиб владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Он являлся одним из богатейших людей Украины и спонсировал украинские националистические батальоны, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.«Ночью в результате обстрела города трагически погибли герой Украины генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская», — написал он в своем телеграм-канале. Смерть 74-летнего предпринимателя подтвердил в телеграм-канале председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По данным журнала «Forbes Украина», Вадатурский занимал 24-е место в списке 100 богатейших людей страны, его состояние в 2021 году составляло $ 430 млн.Подробнее:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.22 - 22:48
#1691
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Цитата:
Гога:
Он являлся одним из богатейших людей Украины и спонсировал украинские националистические батальоны

Как говорится пинок себе же в зад затеяли.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.22 - 22:49
#1692
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Цитата:
таноми52:
Ну так оживите его!

----Про баню и беш интереснее , наверное ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.22 - 23:02
#1693
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.22 - 23:54
#1694
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Страсти накаляются

Цитата:
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные флотские учения в трех из шести акваторий вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.08.22 - 23:59
#1695
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Цитата:
maxsaf:

Всё идёт своим логическим путём. И рано или поздно так же логически завершится. ;-)
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