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Этой ночью при массированном ракетном ударе по пунктам дислокации ВСУ и объектам военной инфраструктуры в Николаеве погиб владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Он являлся одним из богатейших людей Украины и спонсировал украинские националистические батальоны, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.«Ночью в результате обстрела города трагически погибли герой Украины генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская», — написал он в своем телеграм-канале. Смерть 74-летнего предпринимателя подтвердил в телеграм-канале председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По данным журнала «Forbes Украина», Вадатурский занимал 24-е место в списке 100 богатейших людей страны, его состояние в 2021 году составляло $ 430 млн.Подробнее: