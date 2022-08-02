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≡ Названы условия для возврата Ashyq и перевода на дистанционку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44815
Названы условия для возврата Ashyq и перевода на дистанционку
Отправлено: 02.08.22 - 21:25
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Министр здравоохранения Ажар Гиният назвала условия, при которых в регионах "красной" зоны по коронавирусу введут обязательное использование приложения Ashyq, а часть сотрудников обяжут перевести на дистанционку.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
247
Re: Названы условия для возврата Ashyq и перевода на...
Отправлено: 02.08.22 - 21:25
#1
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Задолбали со своими ашиками и остальной хренотенью
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5439
Re: Названы условия для возврата Ashyq и перевода на...
Отправлено: 02.08.22 - 23:48
#2
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Где-то уже честно признались, что корона, это шикарная афера, на самом деле очень хороший вариант гриппа. Кажется в России говорили
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
510
Названы условия для возврата Ashyq и перевода на дистанционку
Отправлено: 02.08.22 - 23:55
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Где-то уже честно признались, что корона, это шикарная афера, на самом деле очень хороший вариант гриппа. Кажется в России говорили

Не знаю вариант, чего? Но пол фирмы уже переболели. И последний товарищ не в очень простом состоянии, потерял 8-мь килограмм. Тоже правда один из антиваксеров. Вся его семья перенесли более менее легко, его "зацепило". Остальные, как и я привиты по два минимум, а то и по три раз, как и я, и некоторые перенесли заболевание, но без особых осложнений. Я пока вообще не заражался. Так что не нужно говорить гоп, пока не сделаешь - скок. Тот товарищ тоже был убеждён, что всё лабуда.
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