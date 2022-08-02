Отправлено: - 23:42

Да уж, соц. сети сегодня рулят. Я лично понимаю и понимал, что говорят политики. Стараюсь во всяком случае. И прекрасно понимаю, что Медведев имел в виду, говоря - денег нет но вы держитесь. Но то как соц. сети это раскрутили - стоило ему премьер-министра. Грустно, когда группа идиотов пытается, а у нах это даже иногда получается, управлять толпой.