Отправлено: - 23:01

Блин, нормальный же был этот Ильяс антиваксер, чего теперь вдруг дорожников поучать начал?

Цитата:Ну как-же, "карьеру НГактивиста" он как раз с убитых дорог и начал, благодаря ему не мало ям заделали. Ну а как антиваксера думаю немногие его всерьёз принимают, никого он особо не отговорил от прививок...Проехав по трассе в направлении Троицка, мягко говоря был поражён "ноу хау" местных дорожников при ремонте дороги, так, что автор честно говоря, ещё очень лестного о них мнения...