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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44815
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 21:53
#15
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Мда уж..

Две карты Медведев нарисовал, одна из них..



[Исправлено: 111, 02.08.2022 - 21:59]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 22:44
#16
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Цитата:
юля елиссева:
запойный алкаш Медведев настрочил пост,

====Откуда такие познания ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6191
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 22:51
#17
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Цитата:
Артем Марусич:

---Я причитал до исправления коммента . Крайне некрасиво так выражаться .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25209
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 23:04
#18
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Цитата:
111:
Вот и встреча..

Насчёт грузинского пива - доглвариваются... :lol: ;-)
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
898
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 23:14
#19
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Цитата:
 пост, провисел минут десять, потом пропал", - написала она.

Вот жеж людям делать не....чего, не вылезают из соц сетей Медведева, за 10 минут такую тему для обсуждения нашли. Не написали бы в НГ (и других СМИ) интересно многие бы реально подхватили тему?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17180
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 23:34
#20
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Цитата:
KOS77:
Вот жеж людям делать не....чего, не вылезают из соц сетей Медведева

Дык там подписчики - представители СМИ. Работа у них такая - сидеть в соцсетях, мониторить все более менее заметные аккаунты
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
510
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 23:42
#21
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Да уж, соц. сети сегодня рулят. Я лично понимаю и понимал, что говорят политики. Стараюсь во всяком случае. И прекрасно понимаю, что Медведев имел в виду, говоря - денег нет но вы держитесь. Но то как соц. сети это раскрутили - стоило ему премьер-министра. Грустно, когда группа идиотов пытается, а у нах это даже иногда получается, управлять толпой. 8-)
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