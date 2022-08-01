Отправлено: - 22:07

Добринцофф:

Ты забыл в этот список добавить подорожание тоёт ,хундаев и лексусов для социально незащищённых слоёв населения. Они сразу на несколько сотен тысяч подорожали,драки были?

Цитата:Набирают в кредит и не дерутся..С чего ты взял, что там за миллионы драки будут?Иначе бы и за морковку и огурцы к новому году тоже дрались.Но берут же..