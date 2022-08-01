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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44814
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:05
#60
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Цитата:
Добринцофф:
Взял по 850 вместо 440,615 он в свободной продаже появился недавно.

В мае брал в Астыкжане на плазе по 615.
Это недавно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:07
#61
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Цитата:
Добринцофф:
Ты забыл в этот список добавить подорожание тоёт ,хундаев и лексусов для социально незащищённых слоёв населения. Они сразу на несколько сотен тысяч подорожали,драки были?

Набирают в кредит и не дерутся..
С чего ты взял, что там за миллионы драки будут?
Иначе бы и за морковку и огурцы к новому году тоже дрались.
Но берут же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:11
#62
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Цитата:
Добринцофф:
чё же ты тогда ходил по Астыкжану и скупал сахар который давали по одному пакету в руки,когда мог бы доплатить каких то то 200тнг и не бегать с пакетиками к разным кассам?

Хех..
Я просто люблю покупать что то..
Зачем ехать например к тебе в магазин, или на базар, и брать по 850, когда можно взять по пути?
Зеленый рынок, туда стараюсь не ходить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:13
#63
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Мда уж..

[Исправлено: 111, 02.08.2022 - 22:13]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
506
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:19
#64
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Цитата:
111:
Лада без тормозов

Это что то новенькое наверное. :lol: И как это влияет на курс тенге к рублю? :oops:
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