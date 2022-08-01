Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44814
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
Читать новость
Читать новость
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 12:13
Цитата:
Сама по себе, может, и не подорожала, зато тенге подешевело. Да и всякие другие расходники взлетели. Например, стекла лобовые в Челябинске делают для иномарок.
111:
Лада без тормозов и подушек, без всего импортного, не подорожала?
Лада без тормозов и подушек, без всего импортного, не подорожала?
Сама по себе, может, и не подорожала, зато тенге подешевело. Да и всякие другие расходники взлетели. Например, стекла лобовые в Челябинске делают для иномарок.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 12:19
Цитата:
Ну подорожание же должно начинаться с кого-то первого. Вот я всю жизнь работаю парикмахером. Стрижка стоит 3000 тенге. Я что ли утром просыпаюсь и такой бац, нет ребята, плохой сон приснился, теперь буду стричь за 3500. Или морковку сажаю, всегда сдавал по 40 и вдруг споткнулся и с понедельника начал сдавать по 400. Это потом уже все остальные подтягиваются, кто постригается и кушает морковку. Они тоже свои цены поднимают. Но где-то же есть этот первый?
111:
А с чего они не должны дорожать?
А с чего они не должны дорожать?
Ну подорожание же должно начинаться с кого-то первого. Вот я всю жизнь работаю парикмахером. Стрижка стоит 3000 тенге. Я что ли утром просыпаюсь и такой бац, нет ребята, плохой сон приснился, теперь буду стричь за 3500. Или морковку сажаю, всегда сдавал по 40 и вдруг споткнулся и с понедельника начал сдавать по 400. Это потом уже все остальные подтягиваются, кто постригается и кушает морковку. Они тоже свои цены поднимают. Но где-то же есть этот первый?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:44
Цитата:
"Типа непонимающий" это ты,тебе не кажется?
Я тебе скинул ссылку с официальных источников информации телеканал КТК и газета "Наш Костанай"
Ты хочешь сказать что всё это неправда и что эти СМИ распространяют фейки?
Ты это хочешь сказать?
Конкретно журналист газеты "Наш Костанай" Татьяна Назарук в своих репортажах распространяет лживую и не соответствующую действительности информацию?
111:
Что то ты стал таким непонимающим типа..
Что то ты стал таким непонимающим типа..
"Типа непонимающий" это ты,тебе не кажется?
Я тебе скинул ссылку с официальных источников информации телеканал КТК и газета "Наш Костанай"
Ты хочешь сказать что всё это неправда и что эти СМИ распространяют фейки?
Ты это хочешь сказать?
Конкретно журналист газеты "Наш Костанай" Татьяна Назарук в своих репортажах распространяет лживую и не соответствующую действительности информацию?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:50
Цитата:
Я в апреле-мае брал пару раз социальный сахар до драк ещё не доходило,но ругань и оскорбления в адрес продавцов были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,зато люди приезжали с супермаркетов в любое время и сахар всегда был в наличии.
111:
Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар?
Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар?
Я в апреле-мае брал пару раз социальный сахар до драк ещё не доходило,но ругань и оскорбления в адрес продавцов были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,зато люди приезжали с супермаркетов в любое время и сахар всегда был в наличии.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:52
Цитата:
А чё бы не ездить,сейчас рубль дорогой поменял 1:7.5,можно и лечиться и пожить недорого им то выгодно конечно,а вот нашим которые едут туда,уже не очень.
111:
Кстати на лечение и сюда ездит огромная доля россиян.
Кстати на лечение и сюда ездит огромная доля россиян.
А чё бы не ездить,сейчас рубль дорогой поменял 1:7.5,можно и лечиться и пожить недорого им то выгодно конечно,а вот нашим которые едут туда,уже не очень.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:56
Цитата:
Малина-это не вишня и клубника её нет в таких количествах.
Кстати с сахаром в июне-июле даже в хорошие времена перебои и рост цен были,а вот в конце июля начала августа,ажиотаж как правило спадал и ценник падал,то же самое мы видим и сейчас.
111:
Это как, прошло?
Это как, прошло?
Малина-это не вишня и клубника её нет в таких количествах.
Кстати с сахаром в июне-июле даже в хорошие времена перебои и рост цен были,а вот в конце июля начала августа,ажиотаж как правило спадал и ценник падал,то же самое мы видим и сейчас.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 17:40
Цитата:
Означает значит что?
Сезон?
И никакой не заговор Назарбаева?
Добринцофф:
Кстати с сахаром в июне-июле даже в хорошие времена перебои и рост цен были
Кстати с сахаром в июне-июле даже в хорошие времена перебои и рост цен были
Означает значит что?
Сезон?
И никакой не заговор Назарбаева?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 17:46
Цитата:
Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?
Ну взял по 850 вместо 615ти..
Я же объяснял, драться за 200 тенге зачем?
Никто не станет.
Морковка вон, подорожала на 400 тенге и берут, не дерется никто, хотя ее едят больше в разы чем сахар.
Она действительно нужна мешками и много.
Но ты видел чтоб за нее дрались?
Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон, подорожали на полторы , а то и больше и что?
Брали их в этом году?
Я сам скидывал и ты знаешь.
Драки были?
200 тенге разница или полторы?
Вроде драки должны были стоять неимоверные!
А помидоры не в сезон?
А арбузы?
У всех товаров разница больше двухсот тенге, и в разы.
Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге и тебе этого хватит на много..
В отличии от морковки, которую не купишь впрок..
Добринцофф:
были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,
были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,
Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?
Ну взял по 850 вместо 615ти..
Я же объяснял, драться за 200 тенге зачем?
Никто не станет.
Морковка вон, подорожала на 400 тенге и берут, не дерется никто, хотя ее едят больше в разы чем сахар.
Она действительно нужна мешками и много.
Но ты видел чтоб за нее дрались?
Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон, подорожали на полторы , а то и больше и что?
Брали их в этом году?
Я сам скидывал и ты знаешь.
Драки были?
200 тенге разница или полторы?
Вроде драки должны были стоять неимоверные!
А помидоры не в сезон?
А арбузы?
У всех товаров разница больше двухсот тенге, и в разы.
Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге и тебе этого хватит на много..
В отличии от морковки, которую не купишь впрок..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3039
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 19:30
Цитата:
Цитата:
Тоже, специалистом по ВВП хочешь стать, хоть сам-то понял о чём речь выше идёт?
Эл-починно:
От вас, как специалиста по ВВП, даже не ожидал такого вопроса!
От вас, как специалиста по ВВП, даже не ожидал такого вопроса!
Цитата:
Эл-починно:
Ну это только по приблизительным расчётам.
Ну это только по приблизительным расчётам.
Тоже, специалистом по ВВП хочешь стать, хоть сам-то понял о чём речь выше идёт?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 19:41
Цитата:
Всегда был по 850,а дрались за тот который по 440,чувствуешь разницу?
Цитата:
Взял по 850 вместо 440,615 он в свободной продаже появился недавно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ты забыл в этот список добавить подорожание тоёт ,хундаев и лексусов для социально незащищённых слоёв населения.
Они сразу на несколько сотен тысяч подорожали,драки были?
Цитата:
А чё же ты тогда ходил по Астыкжану и скупал сахар который давали по одному пакету в руки,когда мог бы доплатить каких то то 200тнг и не бегать с пакетиками к разным кассам?
111:
Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?
Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?
Всегда был по 850,а дрались за тот который по 440,чувствуешь разницу?
Цитата:
111:
Ну взял по 850 вместо 615ти..
Ну взял по 850 вместо 615ти..
Взял по 850 вместо 440,615 он в свободной продаже появился недавно.
Цитата:
111:
Морковка вон, подорожала на 400 тенге
Морковка вон, подорожала на 400 тенге
Цитата:
111:
Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон
Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон
Цитата:
111:
Драки были? 200 тенге разница или полторы? Вроде драки должны были стоять неимоверные! А помидоры не в сезон? А арбузы?
Драки были? 200 тенге разница или полторы? Вроде драки должны были стоять неимоверные! А помидоры не в сезон? А арбузы?
Ты забыл в этот список добавить подорожание тоёт ,хундаев и лексусов для социально незащищённых слоёв населения.
Они сразу на несколько сотен тысяч подорожали,драки были?
Цитата:
111:
Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге
Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге
А чё же ты тогда ходил по Астыкжану и скупал сахар который давали по одному пакету в руки,когда мог бы доплатить каких то то 200тнг и не бегать с пакетиками к разным кассам?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 19:44
Цитата:
Означает только то ,что кризис с сахаром из за того ,что Россия ввела запрет на вывоз сладкого и больше ничего-это кстати уже признали все официальные лица Казахстана.
111:
Означает значит что? Сезон? И никакой не заговор Назарбаева
Означает значит что? Сезон? И никакой не заговор Назарбаева
Означает только то ,что кризис с сахаром из за того ,что Россия ввела запрет на вывоз сладкого и больше ничего-это кстати уже признали все официальные лица Казахстана.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 20:46
Цитата:
Очень! Цитата:
Элементарно. С точки зрения банальной эрудиции, каждый здравомыслящий индивидуум, теоритически модифицирующий научную абстракцию, не может игнорировать тенденцию парадоксальных иллюзий.
Что в итоге и ведёт к снижению курса тенге по отношению к рублю. А не наоборот.
Kairat stayer:
Тоже, специалистом по ВВП хочешь стать,
Тоже, специалистом по ВВП хочешь стать,
Очень! Цитата:
Kairat stayer:
сам-то понял о чём речь выше идёт?
сам-то понял о чём речь выше идёт?
Элементарно. С точки зрения банальной эрудиции, каждый здравомыслящий индивидуум, теоритически модифицирующий научную абстракцию, не может игнорировать тенденцию парадоксальных иллюзий.
Что в итоге и ведёт к снижению курса тенге по отношению к рублю. А не наоборот.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3039
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 21:35
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 21:40
Цитата:
Ну это уже и меня радует, что ивы поняли.
Kairat stayer:
Вот оно как, всё просто и ясно.
Вот оно как, всё просто и ясно.
Ну это уже и меня радует, что ивы поняли.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:04
Цитата:
Вроде как ты говорил что сахар все же был по 850?
Так все таки он был, но только по другой цене, как помидоры, огурцы, морковка в не в сезон?
Ты никогда так не увиливал, что случилось?
Добринцофф:
Означает только то ,что кризис с сахаром из за того ,что Россия ввела запрет на вывоз сладкого и
Означает только то ,что кризис с сахаром из за того ,что Россия ввела запрет на вывоз сладкого и
Вроде как ты говорил что сахар все же был по 850?
Так все таки он был, но только по другой цене, как помидоры, огурцы, морковка в не в сезон?
Ты никогда так не увиливал, что случилось?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать