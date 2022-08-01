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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44814
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2413
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 12:13
#45
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Цитата:
111:
Лада без тормозов и подушек, без всего импортного, не подорожала?

Сама по себе, может, и не подорожала, зато тенге подешевело. Да и всякие другие расходники взлетели. Например, стекла лобовые в Челябинске делают для иномарок.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2413
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 12:19
#46
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Цитата:
111:
А с чего они не должны дорожать?

Ну подорожание же должно начинаться с кого-то первого. Вот я всю жизнь работаю парикмахером. Стрижка стоит 3000 тенге. Я что ли утром просыпаюсь и такой бац, нет ребята, плохой сон приснился, теперь буду стричь за 3500. Или морковку сажаю, всегда сдавал по 40 и вдруг споткнулся и с понедельника начал сдавать по 400. Это потом уже все остальные подтягиваются, кто постригается и кушает морковку. Они тоже свои цены поднимают. Но где-то же есть этот первый?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8802
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:44
#47
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Цитата:
111:
Что то ты стал таким непонимающим типа..

"Типа непонимающий" это ты,тебе не кажется?
Я тебе скинул ссылку с официальных источников информации телеканал КТК и газета "Наш Костанай"
Ты хочешь сказать что всё это неправда и что эти СМИ распространяют фейки?
Ты это хочешь сказать?
Конкретно журналист газеты "Наш Костанай" Татьяна Назарук в своих репортажах распространяет лживую и не соответствующую действительности информацию?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8802
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:50
#48
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Цитата:
111:
Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар?

Я в апреле-мае брал пару раз социальный сахар до драк ещё не доходило,но ругань и оскорбления в адрес продавцов были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,зато люди приезжали с супермаркетов в любое время и сахар всегда был в наличии.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8802
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:52
#49
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Цитата:
111:
Кстати на лечение и сюда ездит огромная доля россиян.

А чё бы не ездить,сейчас рубль дорогой поменял 1:7.5,можно и лечиться и пожить недорого им то выгодно конечно,а вот нашим которые едут туда,уже не очень.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8802
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 15:56
#50
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Цитата:
111:
Это как, прошло?

Малина-это не вишня и клубника её нет в таких количествах.
Кстати с сахаром в июне-июле даже в хорошие времена перебои и рост цен были,а вот в конце июля начала августа,ажиотаж как правило спадал и ценник падал,то же самое мы видим и сейчас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 17:40
#51
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати с сахаром в июне-июле даже в хорошие времена перебои и рост цен были

Означает значит что?
Сезон?
И никакой не заговор Назарбаева?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 17:46
#52
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Цитата:
Добринцофф:
были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,

Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?
Ну взял по 850 вместо 615ти..
Я же объяснял, драться за 200 тенге зачем?
Никто не станет.
Морковка вон, подорожала на 400 тенге и берут, не дерется никто, хотя ее едят больше в разы чем сахар.
Она действительно нужна мешками и много.
Но ты видел чтоб за нее дрались?
Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон, подорожали на полторы , а то и больше и что?
Брали их в этом году?
Я сам скидывал и ты знаешь.
Драки были?
200 тенге разница или полторы?
Вроде драки должны были стоять неимоверные!
А помидоры не в сезон?
А арбузы?
У всех товаров разница больше двухсот тенге, и в разы.
Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге и тебе этого хватит на много..
В отличии от морковки, которую не купишь впрок..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3039
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 19:30
#53
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Цитата:
Эл-починно:
От вас, как специалиста по ВВП, даже не ожидал такого вопроса!


Цитата:
Эл-починно:
Ну это только по приблизительным расчётам.


Тоже, специалистом по ВВП хочешь стать, хоть сам-то понял о чём речь выше идёт?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8802
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 19:41
#54
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Цитата:
111:
Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?

Всегда был по 850,а дрались за тот который по 440,чувствуешь разницу?
Цитата:
111:
Ну взял по 850 вместо 615ти..

Взял по 850 вместо 440,615 он в свободной продаже появился недавно.
Цитата:
111:
Морковка вон, подорожала на 400 тенге

Цитата:
111:
Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон

Цитата:
111:
Драки были? 200 тенге разница или полторы? Вроде драки должны были стоять неимоверные! А помидоры не в сезон? А арбузы?

Ты забыл в этот список добавить подорожание тоёт ,хундаев и лексусов для социально незащищённых слоёв населения. :lol:
Они сразу на несколько сотен тысяч подорожали,драки были? :lol:
Цитата:
111:
Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге

А чё же ты тогда ходил по Астыкжану и скупал сахар который давали по одному пакету в руки,когда мог бы доплатить каких то то 200тнг и не бегать с пакетиками к разным кассам?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8802
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 19:44
#55
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Цитата:
111:
Означает значит что? Сезон? И никакой не заговор Назарбаева

Означает только то ,что кризис с сахаром из за того ,что Россия ввела запрет на вывоз сладкого и больше ничего-это кстати уже признали все официальные лица Казахстана.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
506
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 20:46
#56
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Цитата:
Kairat stayer:
Тоже, специалистом по ВВП хочешь стать,

Очень! :lol: Цитата:
Kairat stayer:
сам-то понял о чём речь выше идёт?

Элементарно. С точки зрения банальной эрудиции, каждый здравомыслящий индивидуум, теоритически модифицирующий научную абстракцию, не может игнорировать тенденцию парадоксальных иллюзий.
Что в итоге и ведёт к снижению курса тенге по отношению к рублю. :lol: А не наоборот. 8-)
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3039
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 21:35
#57
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Цитата:
Эл-починно:
Элементарно. С точки зрения банальной эрудиции...


Вот оно как, всё просто и ясно.

Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
506
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 21:40
#58
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот оно как, всё просто и ясно.

Ну это уже и меня радует, что ивы поняли. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 22:04
#59
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Цитата:
Добринцофф:
Означает только то ,что кризис с сахаром из за того ,что Россия ввела запрет на вывоз сладкого и

Вроде как ты говорил что сахар все же был по 850?
Так все таки он был, но только по другой цене, как помидоры, огурцы, морковка в не в сезон?
Ты никогда так не увиливал, что случилось?
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