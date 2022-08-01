Отправлено: - 19:41

111:

Вот видишь, ты сам признался, что сахар всегда был и зачем за него драться?

111:

Ну взял по 850 вместо 615ти..

111:

Морковка вон, подорожала на 400 тенге

111:

Огурцы, что 2000 с чем то стоили не в сезон

111:

Драки были? 200 тенге разница или полторы? Вроде драки должны были стоять неимоверные! А помидоры не в сезон? А арбузы?

111:

Но люди почему то дерутмя по твоему за сахар, который можно было купить свободно, доплатив каких то 200 тенге

Цитата:Всегда был по 850,а дрались за тот который по 440,чувствуешь разницу?Цитата:Взял по 850 вместо 440,615 он в свободной продаже появился недавно.Цитата:Цитата:Цитата:Ты забыл в этот список добавить подорожание тоёт ,хундаев и лексусов для социально незащищённых слоёв населения.Они сразу на несколько сотен тысяч подорожали,драки были?Цитата:А чё же ты тогда ходил по Астыкжану и скупал сахар который давали по одному пакету в руки,когда мог бы доплатить каких то то 200тнг и не бегать с пакетиками к разным кассам?