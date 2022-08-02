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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 338 из 338«1...336337338
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 17:34
#5056
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Повсюду видны их отвалы..
Может что то на мост уходит, который строят..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 17:36
#5057
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В общем баня в деревне, собственный веник, парилка, это прекрасно..
Выбивает много чего, как из под кожи, так и из головы..
Рекомендую, кто вообще забыл свои корни и стал типа гаратским..

[Исправлено: 111, 02.08.2022 - 17:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:42
#5058
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Ну а пока прощаемся на месяц с бежбармаком с сегодняшнего числа..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:43
#5059
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Сделали два листа сразу..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:45
#5060
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Наварили лошадинки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:46
#5061
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Довариваем картошку в сурпе..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:47
#5062
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Попутно варим компот из свежей вишни и сахаром по 615.
Варим так же кисель..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:50
#5063
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Цедим сурпу..



Какая красивая..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:51
#5064
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Наварили полную кастрюлю голубцов с перцем, и ..
Там осталось штук 6..
Как то быстро мы их закончили.
Надо было ведром варить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 21:57
#5065
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Ну и голубцы..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 22:15
#5066
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Первая бригада уже пирует.
Вторая бригада будет наверно с коньячком..
Хотя его в холодильнике нет, есть что то другое..

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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
506
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 22:17
#5067
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Цитата:
111:
То есть войны, того ужаса, о чем говорит весь мир, нет?

Цитата:
111: И где там драки? Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар? Опять нет? Только три видео постановочных на 18 миллионов, которые разыграли спекулянты торгаши?

Значит нет войны и того ужаса? Ты хоть раз это сам лично зафиксировал? или? Все фото и видео постановочные?

[Исправлено: Эл-починно, 02.08.2022 - 22:30]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
506
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.08.22 - 22:23
#5068
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Цитата:
111:
Ну и голубцы..

Я думал, голубцы в капустные листы заворачивают. Это они в чём? ;-) Паприка?

[Исправлено: Эл-починно, 02.08.2022 - 22:33]
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