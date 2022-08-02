Отправлено: - 22:17

111:

То есть войны, того ужаса, о чем говорит весь мир, нет?

111: И где там драки? Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар? Опять нет? Только три видео постановочных на 18 миллионов, которые разыграли спекулянты торгаши?

[Исправлено: Эл-починно, 02.08.2022 - 22:30]

Цитата:Цитата:Значит нет войны и того ужаса? Ты хоть раз это сам лично зафиксировал? или? Все фото и видео постановочные?