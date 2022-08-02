Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана. Читать новость
Шито белыми нитками - стиль откровенно не его, словесные обороты явно чужеродные, ему неприсущие и т.д. и т.п. Поддельный текст или нет - можно прогнать через лексический анализатор. Но, по стилю даже после беглого просмотра непохоже на стиль ДАМа.
Даже если и отдел... Даже абайка у нас бывает умный и колючий, а бывает пресный и беззлобный. И даже не всегда по тексту понятно, что это один и тот же человек. Иногда кажется, что это команда абаек. А у Медведева есть спичрайтеры, которые уже много месяцев вырабатывают единый стиль сообщений. Удалённые тексты совсем в другом стиле написаны. Вероятнее всего, взлом аккаунта.
Начинать надо с вопроса "Кому ЭТО выгодно?" Тогда всё ясно станет. ... Для тех, кто "в танке": 1. Тот, кто ЭТО писал, ожидал определённую реакцию толпы. 2. Тому, кто ЭТО писал, нужны определённые последствия от этой реакции толпы. Осталось догадаться: нужны ли Медведеву такая реакция и такие последствия и кому они нужны на самом деле.
Таки кто начал "захват" земель-то? Помнится 5 лет назад целое государственное агентство КАЗИНФОРМ под руководством Умарова, ныне министра информации и прочего бла-бла... разместило карту Казахстана с "захватом" земель России, Китая и Узбекистана На карте одна из границ республики проходит по территории Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, Ташкентской области Узбекистана и «включает» в состав Казахстана Республику Каракалпакстан, которая также относится к соседнему Узбекистану. Позднее карта была удалена с сайта «Казинформа», однако первоначальное изображение страницы осталось в кеш-памяти Google.
И где были эти перуашевы? потирали ручки, одобряющее кивали, почему не делали запросы?
Это речь Путина где "Украину" заменили на "Казахстан". Когда такую пургу гонит шут - всем сразу видно, что это пурга, а когда тот же самый бред несет король - все рукоплещут и кивают, не замечая, что он голый.
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