Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"

Отправлено: - 21:06

Даже если и отдел...

Даже абайка у нас бывает умный и колючий, а бывает пресный и беззлобный. И даже не всегда по тексту понятно, что это один и тот же человек. Иногда кажется, что это команда абаек.

А у Медведева есть спичрайтеры, которые уже много месяцев вырабатывают единый стиль сообщений. Удалённые тексты совсем в другом стиле написаны.

Вероятнее всего, взлом аккаунта.