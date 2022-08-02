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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44825
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
146
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
#1
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Факир был пьян, и фокус не удался
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2665
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 16:39
#2
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запойный алкаш Медведев настрочил пост, пришлось потом срочно искать на кого свалить вину.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5439
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 17:26
#3
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Когда Путин заявлял: только сумасшедший может мечтать о возрождения СССР, что-то внутри у меня подсказало, врёт же ведь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16531
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 18:08
#4
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Вместо Жириновского провокатором теперь назначили Медведева..
Тут все понятно, немного почву прощупать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17182
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 18:47
#5
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118 лайков )) кому-то явно идея понравилась :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16531
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 19:03
#6
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Войну аналитики предрекают в том числе из за Грузии, которые недавно встретились с Токаевым и Грузию упомянул провокатор в том числе
Вот путь, о чем договаривались..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16531
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 19:06
#7
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Вот и встреча..

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1455
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 19:26
#8
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Шито белыми нитками - стиль откровенно не его, словесные обороты явно чужеродные, ему неприсущие и т.д. и т.п.
Поддельный текст или нет - можно прогнать через лексический анализатор. Но, по стилю даже после беглого просмотра непохоже на стиль ДАМа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17182
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 20:36
#9
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Цитата:
serg kost:
Но, по стилю даже после беглого просмотра непохоже на стиль ДАМа.

И что это доказывает? Что у него целый отдел отвечает за соцсети? )
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1455
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 21:06
#10
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Даже если и отдел...
Даже абайка у нас бывает умный и колючий, а бывает пресный и беззлобный. И даже не всегда по тексту понятно, что это один и тот же человек. Иногда кажется, что это команда абаек.
А у Медведева есть спичрайтеры, которые уже много месяцев вырабатывают единый стиль сообщений. Удалённые тексты совсем в другом стиле написаны.
Вероятнее всего, взлом аккаунта.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
472
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 21:17
#11
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Начинать надо с вопроса "Кому ЭТО выгодно?"
Тогда всё ясно станет.
...
Для тех, кто "в танке":
1. Тот, кто ЭТО писал, ожидал определённую реакцию толпы.
2. Тому, кто ЭТО писал, нужны определённые последствия от этой реакции толпы.
Осталось догадаться: нужны ли Медведеву такая реакция и такие последствия и кому они нужны на самом деле.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8666
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 21:43
#12
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Таки кто начал "захват" земель-то? Помнится 5 лет назад целое государственное агентство КАЗИНФОРМ под руководством Умарова, ныне министра информации и прочего бла-бла... разместило карту Казахстана с "захватом" земель России, Китая и Узбекистана

На карте одна из границ республики проходит по территории Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, Ташкентской области Узбекистана и «включает» в состав Казахстана Республику Каракалпакстан, которая также относится к соседнему Узбекистану.
Позднее карта была удалена с сайта «Казинформа», однако первоначальное изображение страницы осталось в кеш-памяти Google.

И где были эти перуашевы? потирали ручки, одобряющее кивали, почему не делали запросы?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
451
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 21:44
#13
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Это речь Путина где "Украину" заменили на "Казахстан". Когда такую пургу гонит шут - всем сразу видно, что это пурга, а когда тот же самый бред несет король - все рукоплещут и кивают, не замечая, что он голый.

[Исправлено: Iney, 02.08.2022 - 22:17]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17182
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 21:44
#14
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Медведев - зам председателя совбеза. Наверняка там знают что такое двухфакторная авторизация, фишинг, и регулярная смена паролей. 8-)
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