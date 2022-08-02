Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"

Отправлено: - 19:26

Шито белыми нитками - стиль откровенно не его, словесные обороты явно чужеродные, ему неприсущие и т.д. и т.п.

Поддельный текст или нет - можно прогнать через лексический анализатор. Но, по стилю даже после беглого просмотра непохоже на стиль ДАМа.