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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44813
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
146
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
#1
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Факир был пьян, и фокус не удался
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2662
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 16:39
#2
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запойный алкаш Медведев настрочил пост, пришлось потом срочно искать на кого свалить вину.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5438
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 17:26
#3
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Когда Путин заявлял: только сумасшедший может мечтать о возрождения СССР, что-то внутри у меня подсказало, врёт же ведь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16434
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 18:08
#4
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Вместо Жириновского провокатором теперь назначили Медведева..
Тут все понятно, немного почву прощупать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17175
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 18:47
#5
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118 лайков )) кому-то явно идея понравилась :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16434
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 19:03
#6
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Войну аналитики предрекают в том числе из за Грузии, которые недавно встретились с Токаевым и Грузию упомянул провокатор в том числе
Вот путь, о чем договаривались..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16434
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 19:06
#7
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Вот и встреча..

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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1442
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 19:26
#8
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Шито белыми нитками - стиль откровенно не его, словесные обороты явно чужеродные, ему неприсущие и т.д. и т.п.
Поддельный текст или нет - можно прогнать через лексический анализатор. Но, по стилю даже после беглого просмотра непохоже на стиль ДАМа.
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