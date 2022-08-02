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NG.kz:
Требую реформы ЛГБТ
Не нужно ничего требовать, все идет само собой. Просто сейчас время такое. Дикий капитализм наступает своими граблями на нежные ножки обывателей. Нужно рубить бабло. Кто пытается честно зарабатывать, тот лох. А кто рубит капусту - незаметно для себя становится ЛГБТ-шником. Есть еще всякие пенсионеры, те относятся к первым, но с добавкой "завры".
ЛГБТ-шники - патриоты западного глобализма, поэтому им важно нахапать бабла и свалить, им пофиг местные дороги, пешеходные переходы, уличное освещение, озеленение, облагораживание территорий и электорат. Для них существует только рубка хрустов любыми методами и способами. ЛГБТ-шники постоянно трансформируются в развитии, придумывая все новые модели окучивания населения.
Лохи есть и всегда будут. У кого-то до сих пор не вышибли из головы моральный кодекс. Кто-то из них сделал ошибку и воспитал себе подобных, которые из-за этого теперь не могут рубить бабло и тянут честную лямку, перебиваясь с хлеба на квас. Но лохов становится все меньше и меньше, многие получают приставку "завр" и покидают возделываемые поля. От этого нива ЛГБТ-шников усыхает и не дает должного урожая, заставляя последних генерировать новые подходы и приемы для недопущения снижения финансовых потоков.
Вывод: Признаки принадлежности к ЛГБТ не всегда видны только на парадах, иногда они спрятаны глубоко в головах, как говаривал один из героев книжки Булгакова.