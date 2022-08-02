Отправлено: - 16:56

NG.kz:

Требую реформы ЛГБТ



Цитата:Не нужно ничего требовать, все идет само собой. Просто сейчас время такое. Дикий капитализм наступает своими граблями на нежные ножки обывателей. Нужно рубить бабло. Кто пытается честно зарабатывать, тот лох. А кто рубит капусту - незаметно для себя становится ЛГБТ-шником. Есть еще всякие пенсионеры, те относятся к первым, но с добавкой "завры".ЛГБТ-шники - патриоты западного глобализма, поэтому им важно нахапать бабла и свалить, им пофиг местные дороги, пешеходные переходы, уличное освещение, озеленение, облагораживание территорий и электорат. Для них существует только рубка хрустов любыми методами и способами. ЛГБТ-шники постоянно трансформируются в развитии, придумывая все новые модели окучивания населения.Лохи есть и всегда будут. У кого-то до сих пор не вышибли из головы моральный кодекс. Кто-то из них сделал ошибку и воспитал себе подобных, которые из-за этого теперь не могут рубить бабло и тянут честную лямку, перебиваясь с хлеба на квас. Но лохов становится все меньше и меньше, многие получают приставку "завр" и покидают возделываемые поля. От этого нива ЛГБТ-шников усыхает и не дает должного урожая, заставляя последних генерировать новые подходы и приемы для недопущения снижения финансовых потоков.Вывод: Признаки принадлежности к ЛГБТ не всегда видны только на парадах, иногда они спрятаны глубоко в головах, как говаривал один из героев книжки Булгакова.