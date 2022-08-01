Отправлено: - 15:50

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Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар?

Цитата:Я в апреле-мае брал пару раз социальный сахар до драк ещё не доходило,но ругань и оскорбления в адрес продавцов были,поэтому весь горячий период спокойно продавал коммерческий сахар по 850 тнг,зато люди приезжали с супермаркетов в любое время и сахар всегда был в наличии.