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≡ Требую реформы ЛГБТ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44812
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 11:53
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Считаю, что лесбиянок нужно исключить, так как основную функцию - рождение и воспитание детей они выполняют. Включить туда дорожников Костанайской области - то, как они строят дороги, вызывает недоумение, каким местом они думают и как используют руки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2662
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 11:53
#1
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Блин, нормальный же был этот Ильяс антиваксер, чего теперь вдруг дорожников поучать начал? Или всё таки чипировался?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2853
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 12:48
#2
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Цитата:
юля елиссева:
нормальный же был этот Ильяс антиваксер

Раскол в рядах антиваксеров.

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2413
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 16:56
#3
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Цитата:
NG.kz:
Требую реформы ЛГБТ

Не нужно ничего требовать, все идет само собой. Просто сейчас время такое. Дикий капитализм наступает своими граблями на нежные ножки обывателей. Нужно рубить бабло. Кто пытается честно зарабатывать, тот лох. А кто рубит капусту - незаметно для себя становится ЛГБТ-шником. Есть еще всякие пенсионеры, те относятся к первым, но с добавкой "завры".

ЛГБТ-шники - патриоты западного глобализма, поэтому им важно нахапать бабла и свалить, им пофиг местные дороги, пешеходные переходы, уличное освещение, озеленение, облагораживание территорий и электорат. Для них существует только рубка хрустов любыми методами и способами. ЛГБТ-шники постоянно трансформируются в развитии, придумывая все новые модели окучивания населения.

Лохи есть и всегда будут. У кого-то до сих пор не вышибли из головы моральный кодекс. Кто-то из них сделал ошибку и воспитал себе подобных, которые из-за этого теперь не могут рубить бабло и тянут честную лямку, перебиваясь с хлеба на квас. Но лохов становится все меньше и меньше, многие получают приставку "завр" и покидают возделываемые поля. От этого нива ЛГБТ-шников усыхает и не дает должного урожая, заставляя последних генерировать новые подходы и приемы для недопущения снижения финансовых потоков.

Вывод: Признаки принадлежности к ЛГБТ не всегда видны только на парадах, иногда они спрятаны глубоко в головах, как говаривал один из героев книжки Булгакова.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5438
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 17:32
#4
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Ничего не пойму, о чем речь. Строят дорогу одни, а исключать должны лесбиянок, а связь то какая между ними?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2662
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 17:50
#5
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В список ЛГБТ надо обязательно включить антиваксеров! Получится ЛГБТА.
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