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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44812
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
146
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
#1
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Факир был пьян, и фокус не удался
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2662
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 16:39
#2
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запойный алкаш Медведев настрочил пост, пришлось потом срочно искать на кого свалить вину.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5438
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 17:26
#3
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Когда Путин заявлял: только сумасшедший может мечтать о возрождения СССР, что-то внутри у меня подсказало, врёт же ведь
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