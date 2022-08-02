Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+25°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 57% влажность
  • СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44810
В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
Отправлено: 02.08.22 - 12:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
План работ Костанайской Горэлектросети опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. С 3 по 11 августа работы на подстанции и высоковольтных линиях пройдут в трех районах города.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8664
Re: В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
Отправлено: 02.08.22 - 12:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, так их, гадов, народишко этот... Газ им выключим, так еще и электричество вырубим, ибо не фиг жрать готовить, чтобы сети не перегружать.... Пусть в сухомятку питаются, ни сварить, ни разогреть... желудки пусть портят, чтобы потом по больницам и аптекам ходить, пусть продукты в обесточенных холодильниках портятся...свежие каждый день покупают.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2853
В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
Отправлено: 02.08.22 - 13:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ибо не фиг жрать готовить, чтобы сети не перегружать....


Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
201
Re: В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
Отправлено: 02.08.22 - 14:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что такое? Вы там что издеваетесь? Газа нет и света нет? Сейчас же сезон заготовок, а есть в течении дня что, а если нельзя есть холодную пищу, на солнце подогревать? Делайте ремонт когда газ включат. Ещё осталось отравить колодцы и полный апокалипсис наступит.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
443
Re: В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
Отправлено: 02.08.22 - 14:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас договоритесь, гиперхлорирование проведут)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS