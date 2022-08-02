Re: В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?

Отправлено: - 14:28

Ну что такое? Вы там что издеваетесь? Газа нет и света нет? Сейчас же сезон заготовок, а есть в течении дня что, а если нельзя есть холодную пищу, на солнце подогревать? Делайте ремонт когда газ включат. Ещё осталось отравить колодцы и полный апокалипсис наступит.