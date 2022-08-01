Отправлено: - 12:19

111:

А с чего они не должны дорожать?



Цитата:Ну подорожание же должно начинаться с кого-то первого. Вот я всю жизнь работаю парикмахером. Стрижка стоит 3000 тенге. Я что ли утром просыпаюсь и такой бац, нет ребята, плохой сон приснился, теперь буду стричь за 3500. Или морковку сажаю, всегда сдавал по 40 и вдруг споткнулся и с понедельника начал сдавать по 400. Это потом уже все остальные подтягиваются, кто постригается и кушает морковку. Они тоже свои цены поднимают. Но где-то же есть этот первый?