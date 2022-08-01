Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+22°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44808
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 12:13
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Лада без тормозов и подушек, без всего импортного, не подорожала?

Сама по себе, может, и не подорожала, зато тенге подешевело. Да и всякие другие расходники взлетели. Например, стекла лобовые в Челябинске делают для иномарок.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 12:19
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А с чего они не должны дорожать?

Ну подорожание же должно начинаться с кого-то первого. Вот я всю жизнь работаю парикмахером. Стрижка стоит 3000 тенге. Я что ли утром просыпаюсь и такой бац, нет ребята, плохой сон приснился, теперь буду стричь за 3500. Или морковку сажаю, всегда сдавал по 40 и вдруг споткнулся и с понедельника начал сдавать по 400. Это потом уже все остальные подтягиваются, кто постригается и кушает морковку. Они тоже свои цены поднимают. Но где-то же есть этот первый?
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS