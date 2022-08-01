Отправлено: - 09:58

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Ну и благодаря высокому курсу, появилась еще какая то наша бумага..



Цитата:Ну все, теперь заживём! А то без бумаги хоть волком вой. Теперь, слава местной промышленности, будет что в колбасу положить.