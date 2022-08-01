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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44808
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8796
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 09:54
#30
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Цитата:
111:
Вот спокойно, взял сахар фасовкой 4.700 по моему по 615. Не дрался..

Ты ценник видишь 615,кто за него драться будет,тем более 1 августа,сахар нужен когда клубника идёт и вишня начинается,а сейчас всё время прошло.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 09:58
#31
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Цитата:
111:
Ну и благодаря высокому курсу, появилась еще какая то наша бумага..

Ну все, теперь заживём! А то без бумаги хоть волком вой. Теперь, слава местной промышленности, будет что в колбасу положить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3292
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 02.08.22 - 10:18
#32
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Цитата:
Добринцофф:
у самих не хватает ума сделать свой раскрученный бренд,надо под косить?


Какая разница, чем подтираться - брендом или самопалом, тем более "косить" - это китайцы и начали, зато теперь это - вторая экономика мира. Надо же и Казахстану с чего то начинать. Пусть хоть и со средства подтирания начнут.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8796
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 10:28
#33
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Цитата:
111:
Ну и благодаря высокому курсу, появилась еще какая то наша бумага..

То есть Казахстан может конкурировать с Россией только опуская курс тенге ниже плинтуса,по другому наши товары неконкурентноспособны?
А ты знаешь,что люди не только в Астыкжан ходят за сахаром,туалетной бумагой и колбасой,они оказывается ещё и в Россию на лечение ездят и чем дешевле тенге тем больше их надо собрать.
Вообще стоит ли объяснять,что чем дешевле национальная валюта-тем ниже уровень жизни населения?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:18
#34
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Цитата:
Добринцофф:
сахар нужен когда клубника идёт

Что то ты стал таким непонимающим типа..
Это как, прошло?



Геолокация так сказать



30.08.
И еще возьмем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:22
#35
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По вишне то же самое.
Неделю назад взяли по 350 за кг..
Но сахар всегда ведь был..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:24
#36
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Цитата:
Добринцофф:
На лови

И где там драки?
Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар?
Опять нет?
Только три видео постановочных на 18 миллионов, которые разыграли спекулянты торгаши?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:28
#37
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Цитата:
Добринцофф:
ты знаешь,что люди не только в Астыкжан ходят за сахаром,туалетной бумагой и колбасой,они оказывается ещё и в Россию на лечение ездят и чем дешевле тенге тем больше их надо собрать.

Ровно тоже самое!
Кстати на лечение и сюда ездит огромная доля россиян.
И да, в таких случаях или пошлины, или ослабление.
Ровно как и доллар юань, там же тоже по этому поводу терки были..
Хотя казалось бы Омерика и Китай..
Слабые экономики как Казахстан и Россия тоже имеют на это право.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:31
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Внешне очень напоминает Набережные челны из России.

Хех..
Одна бумага из многих остальных.
И ты это прекрасно знаешь.
Ога, вся казахстанская бумага похожа на татарскую..
Ну надо только радоваться, что люди что то еще пытаются делать, а не только спекулировать на сахаре, перепродавая его и разыгрывая три спектакля на всю страну за полгода..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:33
#39
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Сейчас автомобили в Россию идут пачками, разве это плохо?
Берут всё, особенно дорогое.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:34
#40
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Цитата:
111:
Но сахар всегда ведь был..

Сахар-то был, только цен таких не было.
Цитата:
111:
Кстати на лечение и сюда ездит огромная доля россиян.

На лечение казахстанцев? Ну да, приезжают сюда врачи, слышал такое.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:35
#41
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Цитата:
111:
Сейчас автомобили в Россию идут пачками, разве это плохо?
Берут всё, особенно дорогое.

Так зато автомобили и для нас подорожали. Разве это хорошо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:39
#42
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Цитата:
Маркс:
Так зато автомобили и для нас подорожали. Разве это хорошо?

Это рынок.
А с чего они не должны дорожать?
Морковка вон была 40 тенге.
В десять раз.
Машины еще не на много подорожали, раза в полтора всего.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16411
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:41
#43
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Цитата:
Маркс:
Так зато автомобили и для нас подорожали.

Лада без тормозов и подушек, без всего импортного, не подорожала?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1441
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 11:56
#44
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Цитата:
111:
Это как, прошло?

В прошлом году ягоду дачники продавали влёт, и по ценам дороже нынешних.
Сейчас часами сидят, и продать не могут.
Хотя малины в этом году намного меньше, чем в прошлом. Подмёрзла в мае. И урожай дала очень поздно.
Да и мелкие ягоды в этом году. Потому что кусты слабые.

[Исправлено: serg kost, 02.08.2022 - 11:57]
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