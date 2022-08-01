Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка. Читать новость
Добринцофф: у самих не хватает ума сделать свой раскрученный бренд,надо под косить?
Какая разница, чем подтираться - брендом или самопалом, тем более "косить" - это китайцы и начали, зато теперь это - вторая экономика мира. Надо же и Казахстану с чего то начинать. Пусть хоть и со средства подтирания начнут.
111: Ну и благодаря высокому курсу, появилась еще какая то наша бумага..
То есть Казахстан может конкурировать с Россией только опуская курс тенге ниже плинтуса,по другому наши товары неконкурентноспособны? А ты знаешь,что люди не только в Астыкжан ходят за сахаром,туалетной бумагой и колбасой,они оказывается ещё и в Россию на лечение ездят и чем дешевле тенге тем больше их надо собрать. Вообще стоит ли объяснять,что чем дешевле национальная валюта-тем ниже уровень жизни населения?
И где там драки? Ну лично у тебя драки идут в магазине и ты хоть раз в жизни драки зафиксировал за сахар? Опять нет? Только три видео постановочных на 18 миллионов, которые разыграли спекулянты торгаши?
Добринцофф: ты знаешь,что люди не только в Астыкжан ходят за сахаром,туалетной бумагой и колбасой,они оказывается ещё и в Россию на лечение ездят и чем дешевле тенге тем больше их надо собрать.
Ровно тоже самое! Кстати на лечение и сюда ездит огромная доля россиян. И да, в таких случаях или пошлины, или ослабление. Ровно как и доллар юань, там же тоже по этому поводу терки были.. Хотя казалось бы Омерика и Китай.. Слабые экономики как Казахстан и Россия тоже имеют на это право.
Добринцофф: Внешне очень напоминает Набережные челны из России.
Хех.. Одна бумага из многих остальных. И ты это прекрасно знаешь. Ога, вся казахстанская бумага похожа на татарскую.. Ну надо только радоваться, что люди что то еще пытаются делать, а не только спекулировать на сахаре, перепродавая его и разыгрывая три спектакля на всю страну за полгода..
В прошлом году ягоду дачники продавали влёт, и по ценам дороже нынешних. Сейчас часами сидят, и продать не могут. Хотя малины в этом году намного меньше, чем в прошлом. Подмёрзла в мае. И урожай дала очень поздно. Да и мелкие ягоды в этом году. Потому что кусты слабые.
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