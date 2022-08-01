Kairat stayer: Без советов обойдусь, как раз у вас нет аргументов и что попало мелете.
Зато есть аргументы у В.Путина:
"В современных государствах присутствуют олигархические группы, связанные с наднациональными элитами. Олигархические группы не смогут отказаться от модели «золотого миллиарда», ибо где их деньги, там и их интересы. Для подлинного суверенитета необходима смена олигархических групп на национальные элиты, для которых благополучие населения своей страны является основной задачей политики государства. Без этого процесса подлинно суверенными государства стать в принципе не могут. ........... Если мы отказываемся от глобализма, мы должны отказаться и от индикаторов, определяющих развитие государства в рамках модели «золотого миллиарда». Валовый внутренний продукт (ВВП) разработан из предположения, что чем больше страна производит и оказывает услуг, тем лучше живут ее граждане. Но реальность такова, что экономические субъекты, особенно в странах периферийного капитализма, опираясь на показатели ВВП, стремятся к увеличению прибыли и уменьшению расходов, в том числе и социальных. Они радуют политиков цифрами повышения ВВП, но не радуют население повышением качества жизни."
Да, в 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.
Kairat stayer: Да, в 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.
Есть такой анекдот: - Ахмед, почему твоя женщина идет впереди тебя это нарушение устоев Корана. - Слушай, Саид, когда Коран писали, тропы в горах ещё не минировали!
Так и с концепцией. Кто же мог предположить, что благословенный запад будет вставлять в колеса такие бревна. Тут уж никто без потерь до места не смог бы доехать. Но ведь едут же, а мы вот отстали и догнать никак не можем.
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