Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка. Читать новость
Kairat stayer: Почему 20% а не 30%, опять ерунду мелете.
От вас, как специалиста по ВВП, даже не ожидал такого вопроса! Вы же должны быть в курсе, что - цитата - //Сокращение внешнего долга, а также рост объёмов ВВП и экспорта товаров и услуг, привели к улучшению относительных параметров. Если соотношение объёма внешнего долга к ВВП в 2016 году составляло 119,0%, то уже на конец 2018 года оно равнялось 88,5%, а на конец второго квартала 2019 года — 87,5%, постепенно снижаясь. По состоянию на 1 июля 2019 года в структуре внешнего долга Казахстана преобладает межфирменная задолженность: 100,3 млрд долл. США, или 63,3% от общей суммы долга, — на 3,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Государственный внешний долг составил 12,6 млрд долл. США, или 8,0% (годом ранее — 11,9 млрд долл. США). Внешний долг банков, который в кризисный период 2008 года достигал максимума в 45,9 млрд долл. США, сократился с того времени более чем в 8 раз, включая снижение за последний год на 6,5%, до 5,7 млрд долл. США на 1 июля 2019 года.//
Ну и соответственно, если пересчитать на вашу пенсию - // Внешний долг организаций, контролируемых государством, по состоянию на 1 июля 2019 года составил 21,0 млрд долл. США, сократившись за год на 20,5%, или 5,4 млрд долл. США, за счёт планового и досрочного погашения еврооблигаций и внешних займов квазигосударственными организациями.//
Ну это только по приблизительным расчётам. Сообщает zakon.kz
serg kost: А триллионы напечатанных долларов и тенге инфляцию не разгоняют?
Не знаю,статья была про российский рубль,я про него и писал. Цитата:
serg kost: А сахар из Бразилии или майонез из Китая будет дешевле или дороже российского? Вы не путаете причину и следствие?
У нас не бывает майонеза из Китая,что касается продуктов питания то большую часть на рынке занимают товары из России,подорожал рубль,подорожали и продукты и всё это отображается на покупателях,зарплаты им никто не поднимал.
...участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах... В остальных странах - это каких? Беларуси, что ли? Поддерживая искусственный курс рубля, Нацбанк делает население Казахстана нищим!
Хех.. Те же торгаши где то на югах? Давно уже доказано, что именно они создали и создают панику, на самом деле сиотри выше. Ты видишь на моих картинках драки или очереди? Да сам приди в Астыкжан по Абая, сахар по 572 я уже выкладывал неделю назад. По 615 еще в мае.. И почему то я.. Нет, мой смартофон не запечатлел ни драк ни потасовок торгашей! Но ты видишь на моих фото драки и выживание! А может ты сам лично наглядно сгоняешь туда и сфотографируешь драки костанайцев за сахар? Может я специально сказал всем драчунам, мол отойдите, сфотаю мирный сахар для форума НГ? Так что же на моих личных фото, сахар, который спокойно лежит или драки и расстрелы за него?
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