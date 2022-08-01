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serg kost:

Разгоняет инфляцию чего?! Инфляцию тенге?

serg kost:

А триллионы напечатанных долларов и тенге инфляцию не разгоняют?

serg kost:

А сахар из Бразилии или майонез из Китая будет дешевле или дороже российского? Вы не путаете причину и следствие?

Цитата:Да.Цитата:Не знаю,статья была про российский рубль,я про него и писал.Цитата:У нас не бывает майонеза из Китая,что касается продуктов питания то большую часть на рынке занимают товары из России,подорожал рубль,подорожали и продукты и всё это отображается на покупателях,зарплаты им никто не поднимал.