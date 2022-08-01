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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44806
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3037
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 22:05
#15
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Цитата:
Маркс:
Из пенсии минус 20% на оплату американского долга.


Почему 20% а не 30%, опять ерунду мелете.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
499
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 23:03
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему 20% а не 30%, опять ерунду мелете.

От вас, как специалиста по ВВП, даже не ожидал такого вопроса! :-o
Вы же должны быть в курсе, что - цитата - //Сокращение внешнего долга, а также рост объёмов ВВП и экспорта товаров и услуг, привели к улучшению относительных параметров. Если соотношение объёма внешнего долга к ВВП в 2016 году составляло 119,0%, то уже на конец 2018 года оно равнялось 88,5%, а на конец второго квартала 2019 года — 87,5%, постепенно снижаясь. По состоянию на 1 июля 2019 года в структуре внешнего долга Казахстана преобладает межфирменная задолженность: 100,3 млрд долл. США, или 63,3% от общей суммы долга, — на 3,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Государственный внешний долг составил 12,6 млрд долл. США, или 8,0% (годом ранее — 11,9 млрд долл. США). Внешний долг банков, который в кризисный период 2008 года достигал максимума в 45,9 млрд долл. США, сократился с того времени более чем в 8 раз, включая снижение за последний год на 6,5%, до 5,7 млрд долл. США на 1 июля 2019 года.//

Ну и соответственно, если пересчитать на вашу пенсию - // Внешний долг организаций, контролируемых государством, по состоянию на 1 июля 2019 года составил 21,0 млрд долл. США, сократившись за год на 20,5%, или 5,4 млрд долл. США, за счёт планового и досрочного погашения еврооблигаций и внешних займов квазигосударственными организациями.//

Ну это только по приблизительным расчётам. :lol:
Сообщает zakon.kz

[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2022 - 23:15]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8791
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 00:41
#17
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Цитата:
serg kost:
Разгоняет инфляцию чего?! Инфляцию тенге?

Да.
Цитата:
serg kost:
А триллионы напечатанных долларов и тенге инфляцию не разгоняют?

Не знаю,статья была про российский рубль,я про него и писал.
Цитата:
serg kost:
А сахар из Бразилии или майонез из Китая будет дешевле или дороже российского? Вы не путаете причину и следствие?

У нас не бывает майонеза из Китая,что касается продуктов питания то большую часть на рынке занимают товары из России,подорожал рубль,подорожали и продукты и всё это отображается на покупателях,зарплаты им никто не поднимал.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4228
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 02.08.22 - 00:55
#18
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...участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах...
В остальных странах - это каких?
Беларуси, что ли?
Поддерживая искусственный курс рубля, Нацбанк делает население Казахстана нищим!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16397
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 01:09
#19
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Цитата:
Добринцофф:
беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, и

Есть белорусский по 572 килограмм лежит уже недели две спокойно в Астыкжане..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16397
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 01:09
#20
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И почему то никто не дерется..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16397
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 02.08.22 - 01:10
#21
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Сахар по 615.



Спокойно берешь, развеска по 4-5 кг и бери сколько захочешь..
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