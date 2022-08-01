Отправлено: - 23:54

111:

Надо с чего то начинать..

Цитата:В твои годы, надо хотя бы с гимнастики, а ещё лучше со спортзала начинать. Иначе в его годы, через 20-ть лет в коляске в лучшем случае можно оказаться. Это если что, не в обиду, пожелания долгой и счастливой жизни.