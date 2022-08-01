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≡ Пешком через весь Казахстан - 72-летний путешественник из Улытау посетил Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44806
Пешком через весь Казахстан - 72-летний путешественник из Улытау посетил Костанай
Отправлено: 01.08.22 - 23:49
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Сегодня, 1 августа, на кольце на выезде из Костаная в Тобыл, жителя поселка Жанаарка Улытауской области (с 8 июня этого года, ранее - часть Карагандинской области, адм. центр - Жезказган), кузнеца и реставратора архитектурных памятников Сарсенбая Котырашова встречали чиновники, журналисты, волонтеры и просто неравнодушные костанайцы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16397
Re: Пешком через весь Казахстан - 72-летний путешественник из...
Отправлено: 01.08.22 - 23:49
#1
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Молодец дед..
Как то завидую таким волевым людям..
Ну и вчера сходил в Смайл пешком и пришел с пакетами..
Надо с чего то начинать..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
499
Пешком через весь Казахстан - 72-летний путешественник из Улытау посетил Костанай
Отправлено: 01.08.22 - 23:54
#2
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Цитата:
111:
Надо с чего то начинать..

В твои годы, надо хотя бы с гимнастики, а ещё лучше со спортзала начинать. Иначе в его годы, через 20-ть лет в коляске в лучшем случае можно оказаться. Это если что, не в обиду, пожелания долгой и счастливой жизни. ;-)
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