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≡ Скажи ваза - поживи пока без газа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44805
Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 11:47
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Я понимаю что с логикой у нас в стране напряжёнка, может кто-то подскажет - отключают газ во всем городе для капитального ремонта газопровода. Но если требуется капремонт, то есть меняться будут все трубы и вентили, не проще проложить новый газопровод рядом, переключиться на него, а старый утилизировать?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2851
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 11:47
#1
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1439
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 12:50
#2
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Ну так можно и дом вместо капремонта разобрать, предварительно построив рядом новый дом.
И автомобилю не менять двигатель (тот же самый капремонт, а просто сменить автомобиль на новый...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5434
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 13:33
#3
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Из приватной беседы узнал, что сюда идут три направления с севера со стороны Троицка, с Актюбинска и только проложенная из Астаны ветки газопроводы. Специалист с которым я имел беседу , сказал что в принципе можно было бы вообще без простоя снабжать город газом, только вот специалисты никак не могут это рассчитать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3290
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 14:50
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
проложенная из Астаны ветки газо


Как понять : с Астаны - в Астане вообще НЕТ газа, у дочери на левом берегу электроплиты установлены: - туда только только проводят, вроде со стороны Кызыл Орды.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1439
Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 15:42
#5
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Цитата:
сайлау курманов: Из приватной беседы узнал, что сюда идут три направления с севера со стороны Троицка, с Актюбинска и только проложенная из Астаны ветки газопроводы.

Интересное кино...
Газопровод Бухара-Урал, от которого мы питаемся, идёт через Карталы на Троицк и дальше. В Троицк газ больше ниоткуда не поступает, значит и к нам попасть не может.
Актюбинский газ тоже идёт через Карталы к нам.
Из Астаны ветки нет. Только вроде бы на Астану через Петропавловск (тут я не уверен).
Так какой участок ремонтируется, если 2 района нашей области будут с газом?
От Карталов на восток?

[Исправлено: serg kost, 01.08.2022 - 15:44]

[Исправлено: serg kost, 01.08.2022 - 15:45]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
345
Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 16:26
#6
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В Кустанай газ, насколько я помню, поступал из аппендикса Карталы-Рудный большого газопровода Бухара-урал.
Схема тут -
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1496
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 17:07
#7
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Ребята, магистральный газопровод - это не газораспределительная сеть, параллельно которой можно кинуть времянку. Там немного другой газ по трубе идёт (с другим давлением и другими физ.свойствами и т.д.), нежели входящий в Ваши дома. Нюансов там очень много - долго перечислять. Так что я, будучи газовиком (не Аймак и не Интергаз), просто подготовил некоторые девайсы, работающие на сжиженном газе (благо живу в частном доме) и на электричестве и просто жду завершения ремонта.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
145
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 19:41
#8
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Жители Костанайской области на месяц останутся без газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КФ АО "КазТрансГаз Аймак".


В целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей Костанайской области АО "Интергаз Центральная Азия" планирует выполнение комплекса ремонтных и строительных работ на МГ Карталы - Рудный

Отмечается, что проведение работ связано с наличием большого количества коррозионно-опасных дефектов, выявленных АО "Интергаз Центральная Азия" по результатам проведенной внутритрубной дефектоскопии. Магистральный газопровод "Карталы - Рудный" был построен в однониточном исполнении, до настоящего времени беспрерывно эксплуатировался с 1965 года на протяжении 57 лет и является одним из первых введенных в эксплуатацию газопроводов Казахстана.

"Длительная эксплуатация этого газопровода под воздействием коррозионно-активных грунтов ведет к постепенному нарастанию риска аварий, что может повлечь за собой срыв газоснабжения населенных пунктов, производственных и социальных объектов Костанайской области в отопительный период", - сообщили в компании.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
61
Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 20:36
#9
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Давно уже надо было АО казтрансгазаймак
сделать вторую резервную ветку газопровода .Или последние годы понемногу производить замену участков труб , отключать газ на 5-7 дней. И за эти годы уже можно было это сделать, а не плакаться сейчас что с 1965 г беспрерывно эксплуатируется газопровод. А руководство области хотя бы предусмотрели работу ТЭЦ на мазуте, чтобы была горячая вода и хоть как то разгрузить электросети. А то раздавать советы как экономить элэнергию им конечно проще.Горожанам остаётся только надеется что все завершиться благополучно и следовать предписанию не смотреть телевизор не нагружать элсети и т.д и.п
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1439
Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 21:29
#10
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Цитата:
71422:
А руководство области хотя бы предусмотрели работу ТЭЦ на мазуте

А на чём же будет работать ТЭЦ при отключении газа?!
Мазутохранилище построено ещё наверное при Сталине, и время от времени используется.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
893
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 22:50
#11
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Цитата:
serg kost:

Они же и сказали, мол, отдыхайте без горячей воды пока.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
893
Re: Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 22:51
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в нашей стране есть наш газ, собственно?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1439
Скажи ваза - поживи пока без газа
Отправлено: 01.08.22 - 22:53
#13
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На электроэнергию и горячую воду одновременно нужно больше мазута, чем только на э/э.
Мазут дорогое топливо, в тариф не уложатся, сплошной убыток.
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