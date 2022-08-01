Я понимаю что с логикой у нас в стране напряжёнка, может кто-то подскажет - отключают газ во всем городе для капитального ремонта газопровода. Но если требуется капремонт, то есть меняться будут все трубы и вентили, не проще проложить новый газопровод рядом, переключиться на него, а старый утилизировать? Читать новость
Из приватной беседы узнал, что сюда идут три направления с севера со стороны Троицка, с Актюбинска и только проложенная из Астаны ветки газопроводы. Специалист с которым я имел беседу , сказал что в принципе можно было бы вообще без простоя снабжать город газом, только вот специалисты никак не могут это рассчитать
сайлау курманов: Из приватной беседы узнал, что сюда идут три направления с севера со стороны Троицка, с Актюбинска и только проложенная из Астаны ветки газопроводы.
Интересное кино... Газопровод Бухара-Урал, от которого мы питаемся, идёт через Карталы на Троицк и дальше. В Троицк газ больше ниоткуда не поступает, значит и к нам попасть не может. Актюбинский газ тоже идёт через Карталы к нам. Из Астаны ветки нет. Только вроде бы на Астану через Петропавловск (тут я не уверен). Так какой участок ремонтируется, если 2 района нашей области будут с газом? От Карталов на восток?
Ребята, магистральный газопровод - это не газораспределительная сеть, параллельно которой можно кинуть времянку. Там немного другой газ по трубе идёт (с другим давлением и другими физ.свойствами и т.д.), нежели входящий в Ваши дома. Нюансов там очень много - долго перечислять. Так что я, будучи газовиком (не Аймак и не Интергаз), просто подготовил некоторые девайсы, работающие на сжиженном газе (благо живу в частном доме) и на электричестве и просто жду завершения ремонта.
Жители Костанайской области на месяц останутся без газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КФ АО "КазТрансГаз Аймак".
В целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей Костанайской области АО "Интергаз Центральная Азия" планирует выполнение комплекса ремонтных и строительных работ на МГ Карталы - Рудный
Отмечается, что проведение работ связано с наличием большого количества коррозионно-опасных дефектов, выявленных АО "Интергаз Центральная Азия" по результатам проведенной внутритрубной дефектоскопии. Магистральный газопровод "Карталы - Рудный" был построен в однониточном исполнении, до настоящего времени беспрерывно эксплуатировался с 1965 года на протяжении 57 лет и является одним из первых введенных в эксплуатацию газопроводов Казахстана.
"Длительная эксплуатация этого газопровода под воздействием коррозионно-активных грунтов ведет к постепенному нарастанию риска аварий, что может повлечь за собой срыв газоснабжения населенных пунктов, производственных и социальных объектов Костанайской области в отопительный период", - сообщили в компании.
Давно уже надо было АО казтрансгазаймак сделать вторую резервную ветку газопровода .Или последние годы понемногу производить замену участков труб , отключать газ на 5-7 дней. И за эти годы уже можно было это сделать, а не плакаться сейчас что с 1965 г беспрерывно эксплуатируется газопровод. А руководство области хотя бы предусмотрели работу ТЭЦ на мазуте, чтобы была горячая вода и хоть как то разгрузить электросети. А то раздавать советы как экономить элэнергию им конечно проще.Горожанам остаётся только надеется что все завершиться благополучно и следовать предписанию не смотреть телевизор не нагружать элсети и т.д и.п
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