Отправлено: - 15:42

сайлау курманов: Из приватной беседы узнал, что сюда идут три направления с севера со стороны Троицка, с Актюбинска и только проложенная из Астаны ветки газопроводы.

[Исправлено: serg kost, 01.08.2022 - 15:44]

[Исправлено: serg kost, 01.08.2022 - 15:45]

Цитата:Интересное кино...Газопровод Бухара-Урал, от которого мы питаемся, идёт через Карталы на Троицк и дальше. В Троицк газ больше ниоткуда не поступает, значит и к нам попасть не может.Актюбинский газ тоже идёт через Карталы к нам.Из Астаны ветки нет. Только вроде бы на Астану через Петропавловск (тут я не уверен).Так какой участок ремонтируется, если 2 района нашей области будут с газом?От Карталов на восток?