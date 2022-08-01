Отправлено: - 23:03

Kairat stayer:

Почему 20% а не 30%, опять ерунду мелете.

[Исправлено: Эл-починно, 01.08.2022 - 23:15]

Цитата:От вас, как специалиста по ВВП, даже не ожидал такого вопроса!Вы же должны быть в курсе, что - цитата - //Сокращение внешнего долга, а также рост объёмов ВВП и экспорта товаров и услуг, привели к улучшению относительных параметров. Если соотношение объёма внешнего долга к ВВП в 2016 году составляло 119,0%, то уже на конец 2018 года оно равнялось 88,5%, а на конец второго квартала 2019 года — 87,5%, постепенно снижаясь. По состоянию на 1 июля 2019 года в структуре внешнего долга Казахстана преобладает межфирменная задолженность: 100,3 млрд долл. США, или 63,3% от общей суммы долга, — на 3,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Государственный внешний долг составил 12,6 млрд долл. США, или 8,0% (годом ранее — 11,9 млрд долл. США). Внешний долг банков, который в кризисный период 2008 года достигал максимума в 45,9 млрд долл. США, сократился с того времени более чем в 8 раз, включая снижение за последний год на 6,5%, до 5,7 млрд долл. США на 1 июля 2019 года.//Ну и соответственно, если пересчитать на вашу пенсию - // Внешний долг организаций, контролируемых государством, по состоянию на 1 июля 2019 года составил 21,0 млрд долл. США, сократившись за год на 20,5%, или 5,4 млрд долл. США, за счёт планового и досрочного погашения еврооблигаций и внешних займов квазигосударственными организациями.//Ну это только по приблизительным расчётам.Сообщает