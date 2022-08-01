Прогноз на 5 дней
переменная облачность+20°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 336 из 336«1...334335336
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 20:32
#5026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Надо писать "мелете", но это просто для справки. По сути-то есть что сказать или опять оформим привычный картинный слив?


Не важно, главное суть, тем более рисунок из сети.

Цитата:
Маркс:
Поройтесь там в архивах, может что и было по этому вопросу в пожелтевших страницах ваших летописей.


Без советов обойдусь, как раз у вас нет аргументов и что попало мелете.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2406
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 20:53
#5027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Без советов обойдусь, как раз у вас нет аргументов и что попало мелете.

Зато есть аргументы у В.Путина:

"В современных государствах присутствуют олигархические группы, связанные с наднациональными элитами. Олигархические группы не смогут отказаться от модели «золотого миллиарда», ибо где их деньги, там и их интересы. Для подлинного суверенитета необходима смена олигархических групп на национальные элиты, для которых благополучие населения своей страны является основной задачей политики государства. Без этого процесса подлинно суверенными государства стать в принципе не могут.
...........
Если мы отказываемся от глобализма, мы должны отказаться и от индикаторов, определяющих развитие государства в рамках модели «золотого миллиарда». Валовый внутренний продукт (ВВП) разработан из предположения, что чем больше страна производит и оказывает услуг, тем лучше живут ее граждане. Но реальность такова, что экономические субъекты, особенно в странах периферийного капитализма, опираясь на показатели ВВП, стремятся к увеличению прибыли и уменьшению расходов, в том числе и социальных. Они радуют политиков цифрами повышения ВВП, но не радуют население повышением качества жизни."

Подробнее.

P.S. Зато потом буду делать ссылки на это сообщение, как Kairat stayer и выдавать за свои личные мысли, типа вон я же писал тогда, смотрите люди!
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 21:04
#5028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Зато есть аргументы у В.Путина:


Да, в 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.

Подробнее здесь:
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
498
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 21:07
#5029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
P.S. Зато потом буду делать ссылки на это сообщение, как Kairat stayer и выдавать за свои личные мысли, типа вон я же писал тогда, смотрите люди!

Давно так не смеялся! Обязательно запатентуйте, чтобы вконец исчезли эти - "как ранее отмечал" :lol: :lol: :lol:
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 21:33
#5030
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Давно так не смеялся!


Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2406
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 21:48
#5031
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да, в 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.

Есть такой анекдот:
- Ахмед, почему твоя женщина идет впереди тебя это нарушение устоев Корана.
- Слушай, Саид, когда Коран писали, тропы в горах ещё не минировали!

Так и с концепцией. Кто же мог предположить, что благословенный запад будет вставлять в колеса такие бревна. Тут уж никто без потерь до места не смог бы доехать. Но ведь едут же, а мы вот отстали и догнать никак не можем.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
498
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 21:52
#5032
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ваши слова, да Богу в уши (хотя не верующий) :lol:
А слово "запатентуйте" вас никак не смутило? 8-)
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 22:02
#5033
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так и с концепцией. Кто же мог предположить, что благословенный запад будет вставлять в колеса такие бревна.


Опять, кругом враги, как в осаждённой крепости.

Цитата:
Маркс:
Но ведь едут же, а мы вот отстали и догнать никак не можем.


Не отстали, потихоньку движемся вперёд.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 22:03
#5034
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А слово "запатентуйте" вас никак не смутило?


Нет конечно, это только слово.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16393
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 23:00
#5035
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Зато есть аргументы

Знаем знаем..
Канцелярский нож и кувалда, самый что ни на есть аргумент..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2406
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.08.22 - 23:33
#5036
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Опять, кругом враги, как в осаждённой крепости.

Цитата:
Kairat stayer:
Не отстали, потихоньку движемся вперёд.

Хорошие заготовки для будущих ссылок!
Профайл
Страница 336 из 336«1...334335336
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS