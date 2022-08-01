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Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44805
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16392
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Ниче не понял, но если б один к пятнадцати было бы, и то неплохо..
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 60
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 16:29
Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса. Просто искусственно удерживают доллар, который реально дешевле на 50%. До последнего будут сдерживать этот мыльный пузырь. Рано или поздно он всё равно лопнет и не избежать ипотечного кризиса.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 49
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 16:49
Так и есть, наши олигархи американский фантик поддерживают, так как в Казахстане все привязано к нему, боятся за свои сбережения за бугром, могут заблокировать.... Кирдык скоро вашей америке.....
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 17:22
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2657
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 17:52
Цитата:
Свежо придание...
tolikkustanay74:
Кирдык скоро вашей америке.....
Кирдык скоро вашей америке.....
Свежо придание...
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 18:29
Цитата:
Выйдите на улицу в любом обменнике у вас купят рубли по 7.3-7.5тнг,те самые которые когда то стоили 5тнг,так есть спрос на рубли или нет?
[Исправлено: Добринцофф, 01.08.2022 - 18:45]
ТаРо:
Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса.
Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса.
Выйдите на улицу в любом обменнике у вас купят рубли по 7.3-7.5тнг,те самые которые когда то стоили 5тнг,так есть спрос на рубли или нет?
[Исправлено: Добринцофф, 01.08.2022 - 18:45]
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 18:34
Цитата:
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
По словам главы Нацбанка, укрепление рубля снижает привлекательность импорта продукции из РФ и одновременно стимулирует развитие отечественного производства.
Источник:
Источник:
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17371
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 18:39
Цитата:
Цитата:
когда слышишь такое, сразу ясно
кто и что перед вами.
зато
Цитата:
ТаРо:
. На рубли нет никакого спроса.
. На рубли нет никакого спроса.
Цитата:
Kairat stayer:
когда слышишь такое, сразу ясно
кто и что перед вами.
зато
Цитата:
Добринцофф:
без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский
без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 18:48
alex_60:
Спец по всем вопросам. Помню лет 5 тому назад, ты говорил, что америке кирдык будет.
Спец по всем вопросам. Помню лет 5 тому назад, ты говорил, что америке кирдык будет.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 19:27
Цитата:
Пока Kairat stayer будет работать все больше и больше, поддерживая зелёные бумажки, никакого кирдыка Америке не будет.
Kairat stayer:
Помню лет 5 тому назад, ты говорил, что америке кирдык будет.
Помню лет 5 тому назад, ты говорил, что америке кирдык будет.
Пока Kairat stayer будет работать все больше и больше, поддерживая зелёные бумажки, никакого кирдыка Америке не будет.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 19:43
Цитата:
Мне смешно, когда говорят, что слабый тенге нужен для того, чтобы конкурировать на рынке товаров. Это если бы хоть было чем конкурировать. Тем более, что даже при таком паритете валют, наши товары своими ценами тупо стремятся к российским, как будто мы все сырье и станки для производства закупаем там на стороне.
Слабая валюта выгодна производителям, а не потребителям. Если же у нас больше потребителей, то для нас гораздо выгоднее сильный тенге. Но на деле происходит так, что всю нормальную продукцию у нас вымывают и увозят в Россию по выгодной для них цене, а нам везут разную эрзац подделку, которая там не имеет спроса, зато для нас она дешевле. Экономия? Не думаю.
Добринцофф:
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
Мне смешно, когда говорят, что слабый тенге нужен для того, чтобы конкурировать на рынке товаров. Это если бы хоть было чем конкурировать. Тем более, что даже при таком паритете валют, наши товары своими ценами тупо стремятся к российским, как будто мы все сырье и станки для производства закупаем там на стороне.
Слабая валюта выгодна производителям, а не потребителям. Если же у нас больше потребителей, то для нас гораздо выгоднее сильный тенге. Но на деле происходит так, что всю нормальную продукцию у нас вымывают и увозят в Россию по выгодной для них цене, а нам везут разную эрзац подделку, которая там не имеет спроса, зато для нас она дешевле. Экономия? Не думаю.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 20:42
Цитата:
Если так, тогда действительно никакого кирдыка Америке не будет, потому что, я уже как 12 лет на пенсии нахожусь.
Маркс:
Пока Kairat stayer будет работать все больше и больше, поддерживая зелёные бумажки, никакого кирдыка Америке не будет.
Пока Kairat stayer будет работать все больше и больше, поддерживая зелёные бумажки, никакого кирдыка Америке не будет.
Если так, тогда действительно никакого кирдыка Америке не будет, потому что, я уже как 12 лет на пенсии нахожусь.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1438
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 21:38
Цитата:
Разгоняет инфляцию чего?!
Инфляцию тенге?
А триллионы напечатанных долларов и тенге инфляцию не разгоняют?!
Цитата:
А сахар из Бразилии или майонез из Китая будет дешевле или дороже российского?
Вы не путаете причину и следствие?
Добринцофф:
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию
Разгоняет инфляцию чего?!
Инфляцию тенге?
А триллионы напечатанных долларов и тенге инфляцию не разгоняют?!
Цитата:
Добринцофф:
нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
А сахар из Бразилии или майонез из Китая будет дешевле или дороже российского?
Вы не путаете причину и следствие?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 21:53
Цитата:
Так ещё проще. Из пенсии минус 20% на оплату американского долга. Пенсионеру необязательно больше работать, достаточно меньше кушать.
Kairat stayer:
Если так, тогда действительно никакого кирдыка Америке не будет, потому что, я уже как 12 лет на пенсии нахожусь.
Если так, тогда действительно никакого кирдыка Америке не будет, потому что, я уже как 12 лет на пенсии нахожусь.
Так ещё проще. Из пенсии минус 20% на оплату американского долга. Пенсионеру необязательно больше работать, достаточно меньше кушать.
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