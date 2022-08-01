Отправлено: - 19:43

Добринцофф:

Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.

Цитата:Мне смешно, когда говорят, что слабый тенге нужен для того, чтобы конкурировать на рынке товаров. Это если бы хоть было чем конкурировать. Тем более, что даже при таком паритете валют, наши товары своими ценами тупо стремятся к российским, как будто мы все сырье и станки для производства закупаем там на стороне.Слабая валюта выгодна производителям, а не потребителям. Если же у нас больше потребителей, то для нас гораздо выгоднее сильный тенге. Но на деле происходит так, что всю нормальную продукцию у нас вымывают и увозят в Россию по выгодной для них цене, а нам везут разную эрзац подделку, которая там не имеет спроса, зато для нас она дешевле. Экономия? Не думаю.