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≡ Полкилограмма психотропных веществ под мостом Нур-Султана - Костанайца судят за перевозку крупной партии наркотиков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44805
Полкилограмма психотропных веществ под мостом Нур-Султана - Костанайца судят за перевозку крупной партии наркотиков
Отправлено: 01.08.22 - 20:11
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Согласно материалам дела, Акимов работал грузчиком на мельнице и задался целью незаконно обогатиться. Для чего с помощью "айфона" зарегистрировался в Телеграм и вел переписку с интернет-магазинами "Филин-Гуру", "Шах и Мат", "Дарк Сайт".
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
134
Re: Полкилограмма психотропных веществ под мостом Нур-Султана -...
Отправлено: 01.08.22 - 20:11
#1
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В столицу Акимов ездил со своей будущей женой Татьяной Шаниной, не знавшей о преступлении. Шанина пришла в суд поддержать сужа, который полностью
очепятка в слове Мужа
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
475
Полкилограмма психотропных веществ под мостом Нур-Султана - Костанайца судят за перевозку крупной партии наркотиков
Отправлено: 01.08.22 - 21:08
#2
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Цитата:
костанаец:
очепятка в слове Мужа

Спасибо, исправили
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