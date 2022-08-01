Отправлено: - 20:32

Маркс:

Надо писать "мелете", но это просто для справки. По сути-то есть что сказать или опять оформим привычный картинный слив?

Маркс:

Поройтесь там в архивах, может что и было по этому вопросу в пожелтевших страницах ваших летописей.

Цитата:Не важно, главное суть, тем более рисунок из сети.Цитата:Без советов обойдусь, как раз у вас нет аргументов и что попало мелете.