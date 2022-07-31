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Маркс:

А потом Kairat stayer идёт в магазин и выпучивает глаза на цены, а потом выпучивает их ещё раз на тарифы. Но Байден здесь ни при чем, кричит Kairat stayer...

Цитата:Конечно Д.Байден не причем, ранее Д.Трамп отмечал, что у США возможностей больше и они всех победят холодная или реальное противостояние будет без разницы. Высоко-технологичная и развитая страна, с высоким уровнем жизни населения, конкурировать с США пока никто не может, более 4 лет тому назад отмечал, цитирую:Кайрат стайер: В прошлом году на форуме отмечал, что мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, общая ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых. В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.Подробнее здесь: