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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44805
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16392
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
#1
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Ниче не понял, но если б один к пятнадцати было бы, и то неплохо..
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
60
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 16:29
#2
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Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса. Просто искусственно удерживают доллар, который реально дешевле на 50%. До последнего будут сдерживать этот мыльный пузырь. Рано или поздно он всё равно лопнет и не избежать ипотечного кризиса.
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
49
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 16:49
#3
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Так и есть, наши олигархи американский фантик поддерживают, так как в Казахстане все привязано к нему, боятся за свои сбережения за бугром, могут заблокировать.... Кирдык скоро вашей америке.....
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3030
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 17:22
#4
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Цитата:
tolikkustanay74:
Кирдык скоро вашей америке.....


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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2657
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 17:52
#5
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Цитата:
tolikkustanay74:
Кирдык скоро вашей америке.....

Свежо придание...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8790
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 18:29
#6
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Цитата:
ТаРо:
Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса.

Выйдите на улицу в любом обменнике у вас купят рубли по 7.3-7.5тнг,те самые которые когда то стоили 5тнг,так есть спрос на рубли или нет?

[Исправлено: Добринцофф, 01.08.2022 - 18:45]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8790
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 18:34
#7
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Цитата:
По словам главы Нацбанка, укрепление рубля снижает привлекательность импорта продукции из РФ и одновременно стимулирует развитие отечественного производства.

Источник:

Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17371
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 18:39
#8
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Цитата:
ТаРо:
. На рубли нет никакого спроса.

Цитата:
Kairat stayer:


когда слышишь такое, сразу ясно
кто и что перед вами.


зато
Цитата:
Добринцофф:
без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3030
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 18:48
#9
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alex_60:

Спец по всем вопросам. Помню лет 5 тому назад, ты говорил, что америке кирдык будет.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2402
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 19:27
#10
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Цитата:
Kairat stayer:
Помню лет 5 тому назад, ты говорил, что америке кирдык будет.

Пока Kairat stayer будет работать все больше и больше, поддерживая зелёные бумажки, никакого кирдыка Америке не будет.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2402
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 19:43
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.

Мне смешно, когда говорят, что слабый тенге нужен для того, чтобы конкурировать на рынке товаров. Это если бы хоть было чем конкурировать. Тем более, что даже при таком паритете валют, наши товары своими ценами тупо стремятся к российским, как будто мы все сырье и станки для производства закупаем там на стороне.

Слабая валюта выгодна производителям, а не потребителям. Если же у нас больше потребителей, то для нас гораздо выгоднее сильный тенге. Но на деле происходит так, что всю нормальную продукцию у нас вымывают и увозят в Россию по выгодной для них цене, а нам везут разную эрзац подделку, которая там не имеет спроса, зато для нас она дешевле. Экономия? Не думаю.
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