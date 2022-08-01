Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка. Читать новость
Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса. Просто искусственно удерживают доллар, который реально дешевле на 50%. До последнего будут сдерживать этот мыльный пузырь. Рано или поздно он всё равно лопнет и не избежать ипотечного кризиса.
Добринцофф: Он забыл добавить,что дорогой рубль разгоняет инфляцию и без того нищее население Казахстана становиться ещё беднее,покупая Российский сахар по 850тнг, или майонез ЕЖК домашний 0.7 по 1000тнг.
Мне смешно, когда говорят, что слабый тенге нужен для того, чтобы конкурировать на рынке товаров. Это если бы хоть было чем конкурировать. Тем более, что даже при таком паритете валют, наши товары своими ценами тупо стремятся к российским, как будто мы все сырье и станки для производства закупаем там на стороне.
Слабая валюта выгодна производителям, а не потребителям. Если же у нас больше потребителей, то для нас гораздо выгоднее сильный тенге. Но на деле происходит так, что всю нормальную продукцию у нас вымывают и увозят в Россию по выгодной для них цене, а нам везут разную эрзац подделку, которая там не имеет спроса, зато для нас она дешевле. Экономия? Не думаю.
Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать