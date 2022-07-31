Маркс: А потом Kairat stayer идёт в магазин и выпучивает глаза на цены, а потом выпучивает их ещё раз на тарифы. Но Байден здесь ни при чем, кричит Kairat stayer...
Конечно Д.Байден не причем, ранее Д.Трамп отмечал, что у США возможностей больше и они всех победят холодная или реальное противостояние будет без разницы. Высоко-технологичная и развитая страна, с высоким уровнем жизни населения, конкурировать с США пока никто не может, более 4 лет тому назад отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: В прошлом году на форуме отмечал, что мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, общая ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить Мишаня внутренние проблемы практически решили, со временем когда ещё больше окрепнуть, будут претендовать на мировое экономическое господство. Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%. С зоны ТС часть учёных давно уехали, по различным источникам только в американской Силиконовой долине живут и работают 40 тысяч российских ученых. В других ветках обсуждают за здравоохранение, забота о здоровье населения важный фактор. На медицину от общего ВВП Казахстан тратит 3,4%, Россия 0,5% (ничего зазорного, количество населения, процентные отношения, доли разные). А вот с развитыми странами если сравнить, тогда разница как между небом и землёй. Например США 17%, Германия 11%, Япония 10%, у последних доля ВВП от мирового выше, аналогичная картина и по образованию.
Kairat stayer: Пока ВВП России от мирового всего 1,77%, Казахстана 0,28%.
Kairat stayer, а что такое ВВП и как его определить в % к мировому? В качестве ведущего экономиста НГ, попробуйте посчитать стоимость килограмма никеля по отношению к стоимости одной акции NetFlix в условиях санкционного давления США и Европы. Можете даже придумать свою методику подсчета, никто не запрещает.
Два экономиста бегут по пpеpии. Один дpугому говоpит: — Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты моё г... не съешь. — Съем, — отвечает тот. Поспоpили. Джо съел, первый экономист выложил сто доллаpов. Бегут дальше. Джо стало обидно за себя, он и говоpит: — Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты моё г... не съешь. — Съем. Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов. Бегут дальше. Вдpуг Билл говоpит: — Джо, сдаётся мне, что мы с тобой г... бесплатно наелись. — Нет, Билл, мы увеличили ВВП нашей страны на 200 долларов и создали два рабочих места!
Маркс: В качестве ведущего экономиста НГ, попробуйте посчитать стоимость килограмма никеля по отношению к стоимости одной акции NetFlix в условиях санкционного давления США и Европы. Можете даже придумать свою методику подсчета, никто не запрещает.
Много вопросов задаёте. Для этого существуют рейтинги, со своими критериями и методиками расчетов.
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
1. Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты.
2. Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта (экспорт минус импорт).
Kairat stayer: В прошлом году на форуме отмечал, что мировая доля ВВП Штата Калифорния (США) больше всего ВВП Таможенного союза, общая ВВП США 24,41 от мирового, ЕС-22%, Китая 15,41%, вот последние стали с колен, которые в 50-60 годы прошлого столетия нищенствовали, они как говорить
Значение этого показателя, по результатам 2021 года, составило $17 трлн 419 млрд. Для сравнения: общий объем мировой экономики или годовой ВВП всего мира в долларах составляет чуть больше 77 трлн 845 млрд. Доля США в мировом ВВП составляет 24,41%.
У Китая размер экономики оценивается в $11 трлн 968 млрд, он занимает 15% в мировом ВВП и находится на втором месте после США. На третьем почетном месте с большим отрывом от Китая находится Япония, у которой реальный ВВП – $4,3 трлн.
Kairat stayer: Для этого существуют рейтинги, со своими критериями и методиками расчетов.
Ну так я о том и говорю, достаточно создать свою методику и все рейтинги будут ваши. Цитата:
Kairat stayer: Значение этого показателя, по результатам 2021 года, составило $17 трлн 419 млрд.
А можно посчитать не в долларах? Например, в джоулях или продовольственных килокалориях? А то как-то неудобно получается, когда Фейсбук стоит дороже Норникеля, а гонорар Тома Круза превышает ВВП Казахстана.
Маркс: А можно посчитать не в долларах? Например, в джоулях или продовольственных килокалориях? А то как-то неудобно получается, когда Фейсбук стоит дороже Норникеля, а гонорар Тома Круза превышает ВВП Казахстана.
Надо писать "мелете", но это просто для справки. По сути-то есть что сказать или опять оформим привычный картинный слив? Поройтесь там в архивах, может что и было по этому вопросу в пожелтевших страницах ваших летописей.
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