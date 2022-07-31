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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3028
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.22 - 09:12
#7741
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Цитата:
111:
Вот такие тут на форуме "друзья"...


Цитата:
Vit:
Дружба между женщиной и мужчиной. Это интереснно.


Цитата:
111:
Нет никакой дружбы тут...



Цитата:
таноми52:
Мимо!


Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25206
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.22 - 12:09
#7742
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12 лет, я тут. На сайте НГ... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.22 - 15:24
#7743
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Цитата:
drakon:
12 лет, я тут. На сайте НГ...

Ты нервы не тратишь впустую, можешь еще свободно лет 45 сидеть тут..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17370
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.22 - 17:46
#7744
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Цитата:
drakon:
12 лет, я тут. На сайте


подавай на УДО,
может отпустят.
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