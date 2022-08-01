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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44804
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16392
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
#1
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Ниче не понял, но если б один к пятнадцати было бы, и то неплохо..
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
60
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 01.08.22 - 16:29
#2
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Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса. Просто искусственно удерживают доллар, который реально дешевле на 50%. До последнего будут сдерживать этот мыльный пузырь. Рано или поздно он всё равно лопнет и не избежать ипотечного кризиса.
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
49
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 16:49
#3
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Так и есть, наши олигархи американский фантик поддерживают, так как в Казахстане все привязано к нему, боятся за свои сбережения за бугром, могут заблокировать.... Кирдык скоро вашей америке.....
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3028
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 17:22
#4
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Цитата:
tolikkustanay74:
Кирдык скоро вашей америке.....


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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2657
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 17:52
#5
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Цитата:
tolikkustanay74:
Кирдык скоро вашей америке.....

Свежо придание...
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