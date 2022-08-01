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"Почему детям на голову капает вода?" - На условия в новом Ледовом дворце жалуются родители спортсменов в Костанае
"Почему детям на голову капает вода?" - На условия в новом Ледовом дворце жалуются родители спортсменов в Костанае
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