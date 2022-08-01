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≡ "Почему детям на голову капает вода?" - На условия в новом Ледовом дворце жалуются родители спортсменов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44804
"Почему детям на голову капает вода?" - На условия в новом Ледовом дворце жалуются родители спортсменов в Костанае
Отправлено: 01.08.22 - 14:10
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Ледовый дворец спорта ввели в эксплуатацию 22 февраля 2022 года. Сейчас в здании временно ограничили работу вентиляционного оборудования. Причина - авария на подводящих линиях.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2657
Re: "Почему детям на голову капает вода?" - На условия...
Отправлено: 01.08.22 - 14:10
#1
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Интересно, будут ли посадки?
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
42
"Почему детям на голову капает вода?" - На условия в новом Ледовом дворце жалуются родители спортсменов в Костанае
Отправлено: 01.08.22 - 16:15
#2
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Не будут,так как прокуратура только на бумаге независимый орган, а Ледовый дворец построен по инициативе областного Акима.
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