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≡ "Звезды российской эстрады пусть сияют в России" - В акимате Рудного прокомментировали выбор приглашенных на День города артистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44804
"Звезды российской эстрады пусть сияют в России" - В акимате Рудного прокомментировали выбор приглашенных на День города артистов
Отправлено: 01.08.22 - 15:18
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Ранее стало известно, что на празднике в честь 65-летия Рудного и Дня металлурга 12 августа для рудничан выступят в основном артисты казахстанской эстрады. Будут приглашены популярный певец, автор песен Торегали Тореали, молодой исполнитель Мирас Жугунусов и рэпер RaiМ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16392
Re: "Звезды российской эстрады пусть сияют в России" -...
Отправлено: 01.08.22 - 15:18
#1
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Лободу можно было бы пригласить и Шевчука..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2656
Re: "Звезды российской эстрады пусть сияют в России" -...
Отправлено: 01.08.22 - 16:04
#2
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вот лучше бы реально Элтона Джона позвали, вместо всей этой толпы неизвестных певцов.
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