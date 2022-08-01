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"Звезды российской эстрады пусть сияют в России" - В акимате Рудного прокомментировали выбор приглашенных на День города артистов
"Звезды российской эстрады пусть сияют в России" - В акимате Рудного прокомментировали выбор приглашенных на День города артистов
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