Прогноз на 5 дней
переменная облачность+26°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • З-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Две сенсации за семь дней, или как "Тобол" выступает в Кубке Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44804
Две сенсации за семь дней, или как "Тобол" выступает в Кубке Казахстана
Отправлено: 01.08.22 - 15:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Мактаарала" в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу. После этой игры "Мактаарал" с девятью очками поднялся на первое место в группе, а у "Тобола" осталось три балла.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16392
Re: Две сенсации за семь дней, или как "Тобол"...
Отправлено: 01.08.22 - 15:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, выстояли..
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
42
Две сенсации за семь дней, или как "Тобол" выступает в Кубке Казахстана
Отправлено: 01.08.22 - 16:11
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS