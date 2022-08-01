Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...

Отправлено: - 16:29

Хватит морочить людям голову. На рубли нет никакого спроса. Просто искусственно удерживают доллар, который реально дешевле на 50%. До последнего будут сдерживать этот мыльный пузырь. Рано или поздно он всё равно лопнет и не избежать ипотечного кризиса.