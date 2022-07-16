Совершенно неожиданно столкнулся в местных СМИ, соцсетях с осуждением России в развязывании войны на Украине. На мой взгляд, тема сложная и её квалифицированный анализ - прерогатива профессиональных политиков, экономистов со значительным социальным статусом. Полагаю, надо разделить растущую русофобию и тему Украины. Читать новость
bgb: А кто такие нацики в Казахстане? Здесь, чаще всего, нациками считают тех, кто говорит, что надо знать язык страны, в которой живёшь.
Это те, кто сделал государственным языком - язык меньшинства. Это те, кто лишил статуса государственного языка - язык большинства. Это те, кто многонациональное государство превращают в мононациональное.
Это те, кто сделал государственным языком - язык меньшинства. Это те, кто лишил статуса государственного языка - язык большинства. Это те, кто многонациональное государство превращают в мононациональное. Язык меньшинства - это чей? По переписи (да и без нее видно) уже давно казахов больше русских! Теперь русские в Казахстане стали нацменами. Не нравится?
bgb: Теперь русские в Казахстане стали нацменами. Не нравится?
В этой фразе прямо какое-то злорадство чувствуется. А вот украинцы или немцы здесь, получается, всегда были нацменами, к ним вопросов нет? И, кстати, русские стали нацменами в далеком 1989-м году, а не теперь. Но заметили это вдруг только сейчас. Совпадение? Не думаю.
Приехал внук из России, пошли мы с ним в центральный парк. А там есть что-то типа детской площадки, позиционирующейся у гуляющей мелкотни как место сбора. Ну и зависли на ней, пока внук показывал "чудеса ловкости", лазая по немногочисленным строениям. Тут подошла девочка казахской национальности примерно его возраста, лет 6-8. Ну и, видимо, возникла у них взаимосимпатия, начали они играть, друг за другом гоняться. А на этой площадке есть что-то вроде деревянных счет, чтобы дети могли учиться считать без отрыва от игровых процедур. И вот, в очередном перерыве между гонками, сошлись внук и девочка возле этих счет и девочка начала задавать разные примеры на сложение и вычитание.
Внук, вися на руках, отвечал и ничто не предвещало резкого поворота в общении. Но девочка вдруг спросила, умеет ли он считать по-казахски. Внук ответил, что не умеет. Тогда девочка сказала: "Раз не умеешь по-казахски - вали отсюда, русский!". Причем сказала это с соответствующим выражением лица, прямо таки зловеще сказала. Как будто играла роль, повторяя неоднократно виденное. Внук немного опешил, но не обратил на это особого внимания, потому что вопросы национальности его пока явно не интересуют, потому что он о них ничего не знает. А вот я как раз стоял неподалеку, услышал это и задумался. Ну вот откуда у маленькой девочки взялись эти слова? Значит, это кому-то стало нужно? И во что такой подход выльется, когда это поколение подрастет?
saba: Ещё раз, чьи войска и чью границу перешли без объявления войны?
Я.Кедми: В Киеве прекрасно понимают, что в случае официального объявления войны России тут же «развяжут руки» Москве. «Объявляя войну, Киев фактически предоставит России возможность ликвидировать все свои властные структуры. Москва пока этого не желает и не считает необходимым это делать», - констатировал политолог. Он также обратил внимание на то, что до сих пор никто в России не пытался ликвидировать командные пункты украинского Генштаба или правительственные органы. Если же Киев решит официально объявить войну России, то он автоматически поставит госорганы под удар российской армии. На Украине это понимают, поэтому не предпринимают соответствующих шагов.
maxsaf: А я говорю не про "сейчас", а про "тогда". На момент принятия закона казахский был языком меньшинства.
По статусу государственного языка в 1989 году, на съезде народных депутатов решение принимали, ещё при СССР. Отмечал ранее в 2018 году, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: По данному вопросу скорее всего полемики, дискуссии, прения будут продолжаться и далее, в том числе на форумах, в целом соц. сетях. Исходя из вышеизложенного, точные даты не вникал, но понятия язык государственный и межнационального общения возникли в период с 1989 по 1995 годы, статусы закреплены Конституцией и другими нормативными законами. На съезде народных депутатов СССР, в своё время М.Шаханов поднял вопрос о введении статуса государственных языков союзных республик, автономных республик, областей. В своих воспоминаниях М.Шаханов указывает, что в этом вопросе его поддержал великий поэт СССР Расул Гамзатов, соответственно последний повёл М.Шаханова к Президенту СССР М.Горбачёву. В свою очередь М.Горбачёв сказал, что не против и в скором времени сделает заявление по этому поводу и сдержал своё слово, но отметил никого не будет заставлять. Данный вопрос о статусе решали народные депутаты союзных республик и.т.д. депутаты СССР. Вопрос соответственно ставился на голосование, основное большинство по союзным республикам проголосовали за одни государственные языки. В части касающейся Казахской ССР, проект был подготовлен за два государственных языка, Тогда страной руководил Г. Колбин. М.Шаханов выступил против, соответственно ссылался на М.Горбачёва, но председательствующий озвучил, что на голосование ставим сначала два языка, затем за один. Проголосовали большинством голосов за первое предложение, только 27 человек были против. Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну и выразил своё несогласие, что это приведёт к вторым декабрьским событиям. После чего объявили повторное голосование, тогда за один государственный язык проголосовали большинство депутатов.
Kairat stayer: Данный вопрос о статусе решали народные депутаты союзных республик
Цитата:
Kairat stayer: Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну и выразил своё несогласие, что это приведёт к вторым декабрьским событиям. После чего объявили повторное голосование, тогда за один государственный язык проголосовали большинство депутатов.
Вот эти депутаты значит и причастны к тому, что язык большинства не получил статуса государственного, а потом его быстренько и по тихому лишили даже статуса языка межнационального общения. Несмотря на востребованность, мнение народа, целесообразность. Вопреки здравому смыслу. Массовый отток русскоязычных - вполне логичное последствие.
maxsaf: Это те, кто сделал государственным языком - язык меньшинства. Это те, кто лишил статуса государственного языка - язык большинства.
языком большинства, т.е. языком на котором разговаривает большинство населения, является однозначно русский и сейчас. вне зависимости от национальностей. поэтому некоторых и бесит это так ,что мочи нет.
maxsaf: Вот эти депутаты значит и причастны к тому, что язык большинства не получил статуса государственного, а потом его быстренько и по тихому лишили даже статуса языка межнационального общения. Несмотря на востребованность, мнение народа, целесообразность. Вопреки здравому смыслу. Массовый отток русскоязычных - вполне логичное последствие.
Обсуждали ранее, в настоящее время есть выбор у родителей по языку воспитания на государственном или на русском языке в детских садах, обучения школах, колледжах, ВУЗ. Сами же говорили, эволюционный путь развития нормальный и приемлемый:
maxsaf: Я вижу три варианта: 1 Революционный - убрать статус русского языка из закона, приравнять к остальным. 2 Эволюционный - пустить на самотек, прогнозировать результат сложно 3 Мононациональное государство - в этом случае до лампочки - какой язык межнационального общения, ибо общаться "межнационально" уже будет не с кем.
1234: Я.Кедми: Если же Киев решит официально объявить войну России, то он автоматически поставит госорганы под удар российской армии. На Украине это понимают, поэтому не предпринимают соответствующих шагов.
Киев не будет объявлять войну, на них напали. Уже понятно, что всю территорию Украины не захватят. Как, ранее отмечал, что любое противостояние, рано или поздно заканчивается. Пока не понятно сколько продлиться война. Скорее всего будут мирные переговоры, договора попишут, посмотрим как будут развиваться события.
Будущие поколений будут стараться вернуть отнятые территории. В настоящее время ресурсов у РФ больше, однако Украине помогают Запад и США, в другой ветке отмечал, у последних суммарно почти 50% от мирового ВВП. Также, в октябре текущего года последние по линд-лизу планируют предоставлять высокоточное и эффективное оружие.
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