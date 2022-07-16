Отправлено: - 10:29

bgb:

Теперь русские в Казахстане стали нацменами. Не нравится?



Цитата:В этой фразе прямо какое-то злорадство чувствуется. А вот украинцы или немцы здесь, получается, всегда были нацменами, к ним вопросов нет? И, кстати, русские стали нацменами в далеком 1989-м году, а не теперь. Но заметили это вдруг только сейчас. Совпадение? Не думаю.Приехал внук из России, пошли мы с ним в центральный парк. А там есть что-то типа детской площадки, позиционирующейся у гуляющей мелкотни как место сбора. Ну и зависли на ней, пока внук показывал "чудеса ловкости", лазая по немногочисленным строениям. Тут подошла девочка казахской национальности примерно его возраста, лет 6-8. Ну и, видимо, возникла у них взаимосимпатия, начали они играть, друг за другом гоняться. А на этой площадке есть что-то вроде деревянных счет, чтобы дети могли учиться считать без отрыва от игровых процедур. И вот, в очередном перерыве между гонками, сошлись внук и девочка возле этих счет и девочка начала задавать разные примеры на сложение и вычитание.Внук, вися на руках, отвечал и ничто не предвещало резкого поворота в общении. Но девочка вдруг спросила, умеет ли он считать по-казахски. Внук ответил, что не умеет. Тогда девочка сказала: "Раз не умеешь по-казахски - вали отсюда, русский!". Причем сказала это с соответствующим выражением лица, прямо таки зловеще сказала. Как будто играла роль, повторяя неоднократно виденное. Внук немного опешил, но не обратил на это особого внимания, потому что вопросы национальности его пока явно не интересуют, потому что он о них ничего не знает. А вот я как раз стоял неподалеку, услышал это и задумался. Ну вот откуда у маленькой девочки взялись эти слова? Значит, это кому-то стало нужно? И во что такой подход выльется, когда это поколение подрастет?