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≡ Мораторий на проверки малого бизнеса намерены продлить до 2024 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44800
Мораторий на проверки малого бизнеса намерены продлить до 2024 года
Отправлено: 01.08.22 - 11:41
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Предлагаемые поправки предусматривают продление срока действия моратория на осуществление государственного контроля и надзора, проводимого по инициативе госорганов в отношении малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. Согласно действующему указу, срок моратория истекает 1 января 2023 года.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
171
Re: Мораторий на проверки малого бизнеса намерены продлить до...
Отправлено: 01.08.22 - 11:41
#1
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Вот интересно кто лоббирует такие предложения? И кто и когда собирается следить за качеством пищевой продукции? Или всё пускаем на самотёк, как в банановых государствах?
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