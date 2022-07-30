Отправлено: - 08:29

111: Ты не понял как всегда. Сказал же, у меня это отвращение к войне стало после Бучи.

111:

российские солдаты распространяют видео о жестоких пытках с отрезанием гениталий и голов..

[Исправлено: serg kost, 01.08.2022 - 08:30]

Цитата:Всё я понял.Это не понимаешь многого ты.После Бучи Россия перестала уходить с любых занятых территорий. Чтобы не повторилась новая "Буча".Цитата:И что за видео?