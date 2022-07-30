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150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
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